タイでBEVハイラックスを初披露

トヨタ自動車は11月10日、タイのバンコクで開催された新車発表会において、新たにBEVモデルを加えた新型『ハイラックス』のプロトタイプを世界初披露した。

【画像】2026年に登場の新型トヨタ・ハイラックス日本仕様の画像と英コンクールで優勝した『イチゴ農家』作業車の1982年式トヨタ・ハイラックス。 全10枚

今回の発表は、トヨタが掲げるマルチパスウェイ戦略の一環であり、カーボンニュートラル社会の実現に向けて、BEV（電気自動車）やFCEV（燃料電池車）など多様なパワートレインをグローバルに展開する方針を示したものである。



新型トヨタ・ハイラックス（BEVモデル、プロトタイプ）。 トヨタ

新型ハイラックスのBEVモデルは、アジア地域で2026年以降に順次発売予定であり、日本ではディーゼルエンジン搭載モデルを2026年中ごろに導入が予定されている。

また、トヨタは今回発表したBEVおよびディーゼルモデルに加え、FCEVモデルの開発も進めていくとしており、新型ハイラックスFCEVモデルは欧州及びオセアニア地域に2028年以降の投入を予定している。

新型ハイラックスの特徴

タイで公開された新型ハイラックスBEVモデルのプロトタイプには、総電力量59.2kWhのリチウムイオンバッテリーが搭載され、航続距離は300km以上と発表された。

車体サイズは全長5320mm×全幅1855mm×全高1800mm、ホイールベースは3085mmで、フレーム幅を最大限活用し、床下にバッテリーパックを配置、前後に高出力のイーアクスル（eAxle）を採用する。



システム最高出力は144kW（196ps）に達し、進化した制御システムにより優れた悪路走破性を確保したという。