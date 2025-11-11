山下美夢有が初の世界トップ3入り 畑岡奈紗は7ランクアップ【女子世界ランキング】
10日付の女子世界ランキングが発表された。
【写真】こんな雨のなかプレーオフを実施しました
先週、自己最高位の4位に浮上していた山下美夢有が、さらにランクを1つ上げ3位に。トップ3入りを果たした。1位のジーノ・ティティクル（タイ）、2位のネリー・コルダ（米国）に変動はなかった。以下、西郷真央（9位）、竹田麗央（14位）、岩井明愛（22位）、古江彩佳（24位）と続く。先週の日米共催大会「TOTOジャパンクラシック」を制した畑岡奈紗は32位から7ランクアップし25位。さらに岩井千怜（31位）、勝みなみ（35位）、佐久間朱莉（47位）と続いていく。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最新！女子世界ランキング
最新！ メルセデス・ランキング
シード獲得か？QT行きか？ 国内女子崖っぷちランキング2025
日本では22人のプロが誕生！ プロフィールを覚えよう
雰囲気も変わります プロテスト合格者のスーツ姿【写真】
【写真】こんな雨のなかプレーオフを実施しました
先週、自己最高位の4位に浮上していた山下美夢有が、さらにランクを1つ上げ3位に。トップ3入りを果たした。1位のジーノ・ティティクル（タイ）、2位のネリー・コルダ（米国）に変動はなかった。以下、西郷真央（9位）、竹田麗央（14位）、岩井明愛（22位）、古江彩佳（24位）と続く。先週の日米共催大会「TOTOジャパンクラシック」を制した畑岡奈紗は32位から7ランクアップし25位。さらに岩井千怜（31位）、勝みなみ（35位）、佐久間朱莉（47位）と続いていく。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最新！女子世界ランキング
最新！ メルセデス・ランキング
シード獲得か？QT行きか？ 国内女子崖っぷちランキング2025
日本では22人のプロが誕生！ プロフィールを覚えよう
雰囲気も変わります プロテスト合格者のスーツ姿【写真】