選手としても監督としても、充実の時間が流れている。「大和証券Mリーグ2025-26」11月10日の第1試合はEX風林火山・二階堂亜樹（連盟）がトップ。KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）との接戦を制し、10月21日以来の個人3勝目を飾った。

【映像】試合後、ニッコニコで引き上げる二階堂亜樹

この試合は東家から亜樹、TEAM雷電・萩原聖人（連盟）、岡田、セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）の並びで開始。東1局はいきなり全員テンパイのめくり合い。亜樹がリーチ・ツモ・平和で3900点の先制に成功した。

東2局は、チームの好調ぶりが示されるようなアガリが生まれた。亜樹は早い巡目にイーシャンテンとなり、その後はリーチまで長引いたが、12巡目にテンパイ。2・5索待ちでリーチをかけると、一発目のツモは2索。リーチ・一発・ツモ・平和・赤・裏ドラの1万2000点が決まり、試合の主導権を握った。

東4局1本場は3・6筒待ちの混一色をテンパイ。仕掛けている岡田の現物でダマテンとすると、岡田に6筒を掴ませてロン。5200点（＋300点、供託1000点）を手に入れた。南2局2本場は2着目にいた岡田に5200点（＋600点）を放銃し差が詰まる。南3局1本場、今度は岡田から亜樹が2000点（＋300点）をアガり、再び差を付けた。南4局1本場、岡田が最後の反撃でリーチ。ラス抜けを図る萩原との2軒リーチへ発展した。亜樹はここで萩原のロン牌である3筒を引くと、すかさず差し込みトップで終了した。

試合後は「手も入っていましたし、たくさんアガれた」と笑顔でコメント。南4局1本場は「（萩原に当たるピンズを）早く持って来いと思っていました。先に切っていたのですが、引いてくれたので良かったですね」と語った。

最後は「チームは非常に好調で、自分もちょっと久しぶりの登板だったのですがトップが取れて良かったと思います」と感想を語り、さらに選手兼監督として「すごくのびのびと楽しそうにみんなが打っているので、この感じでポイントを伸ばしていけたらいいなと思います」と総括。亜樹をデビュー当時からよく知る解説の土田浩翔（最高位戦）は「完勝だったね」と手放しでこの日の活躍を褒め称えていた。

【第1試合結果】

1着 EX風林火山・二階堂亜樹（連盟）3万9100点／＋59.1

2着 KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）3万500点／＋10.5

3着 TEAM雷電・萩原聖人（連盟）1万6300点／▲23.7

4着 セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）1万4100点／▲45.9

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

