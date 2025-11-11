元セクシー女優・高橋しょう子、艶やか美バスト解放 3年ぶりグラビア電撃復帰からアンコール掲載
【モデルプレス＝2025/11/11】元セクシー女優の高橋しょう子が、11月11日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場。美しいバストを披露している。
【写真】32歳元セクシー女優、美ボディで魅了
伝説のセクシ―女優として語り継がれる高橋。9月に掲載された、引退以来3年ぶりとなる撮りおろしグラビアが反響を呼び、早くもアンコール掲載となった。Gカップのスタイルを惜しげもなく見せつけている。
今号の表紙は本田望結。そのほか、あゆの、蒼山怜らが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆高橋しょう子、美ボディ大胆解放
◆表紙は本田望結
