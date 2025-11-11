高橋しょう子（C）光文社／週刊FLASH 写真：熊谷 貫

【モデルプレス＝2025/11/11】元セクシー女優の高橋しょう子が、11月11日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場。美しいバストを披露している。

【写真】32歳元セクシー女優、美ボディで魅了

◆高橋しょう子、美ボディ大胆解放


伝説のセクシ―女優として語り継がれる高橋。9月に掲載された、引退以来3年ぶりとなる撮りおろしグラビアが反響を呼び、早くもアンコール掲載となった。Gカップのスタイルを惜しげもなく見せつけている。

◆表紙は本田望結


今号の表紙は本田望結。そのほか、あゆの、蒼山怜らが登場する。（modelpress編集部）

