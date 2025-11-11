本田望結「週刊FLASH」表紙で大人な表情 理想のタイプも明かす
【モデルプレス＝2025/11/11】女優の本田望結が、11月11日発売の「週刊FLASH」（光文社）表紙＆巻頭グラビアに登場。大人な表情を披露している。
【写真】子役出身の人気女優、大人っぽさ溢れる表紙
現在放送中のドラマ「すべての恋が終わるとしても」（ABCテレビ・テレビ朝日系）に出演中の本田。今回のグラビアでは“21歳の1日”をテーマにした撮影に挑戦した。飾らない可愛らしさと、大人な表情が堪能できる10ページとなっている。インタビューでは理想のタイプとともに、帰省した際の妹との微笑ましいエピソードについて語っている。
そのほか今号には、あゆの、蒼山怜、高橋しょう子らが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】子役出身の人気女優、大人っぽさ溢れる表紙
◆本田望結、“21歳の1日”テーマに撮影
現在放送中のドラマ「すべての恋が終わるとしても」（ABCテレビ・テレビ朝日系）に出演中の本田。今回のグラビアでは“21歳の1日”をテーマにした撮影に挑戦した。飾らない可愛らしさと、大人な表情が堪能できる10ページとなっている。インタビューでは理想のタイプとともに、帰省した際の妹との微笑ましいエピソードについて語っている。
◆高橋しょう子らも登場
そのほか今号には、あゆの、蒼山怜、高橋しょう子らが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】