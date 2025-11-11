大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属するフレディ・フリーマン選手（36）の妻で、元モデルのチェルシーさんが2025年11月8日、自身のインスタグラムを更新。ロサンゼルスで行われた優勝パレード中での仲睦まじい様子を披露した。

「Thank you，LA！」

ドジャースは日本時間2日、カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦を5-4で制し、ワールドシリーズ2連覇を達成した。

優勝パレードに参加したチェルシーさんは、「What an incredible parade！Thank you, LA！」とし、バスの上での夫婦ショットを投稿した。

インスタグラムに投稿された写真では、フリーマン選手はサングラスをかけ、優勝記念のTシャツ姿。チェルシーさんはドジャースからーのトップスにデニムをあわせ、おへそをちらりとのぞかせている。フリーマン選手がチェルシーさんの後ろに寄り添い、チェルシーさんは白い歯をこぼし笑顔をみせていた。

この投稿には、「お似合いの夫婦」「優勝おめでとう」「奥様と仲良し」「とても素敵です」「素晴らしいファミリー」といったコメントが寄せられていた。