

国内外の無料ラウンジを計40回以上利用してきた筆者が、独断で「世界最強のラウンジ・ベスト5」を選ぶ。写真はトルコのラウンジ（筆者撮影）

【写真を見る】豪華すぎる…！ 筆者が見た世界最強のラウンジはこんな感じ

現役ウーバー配達員で“肉体派ライター”の佐藤大輝氏があらゆるモノやサービスを検証。机上ではわからない「本気の現場レビュー」を届けます。

第15回後編は44カ国に渡航した筆者が楽天プレミアムカードで利用したラウンジの中から「世界最強のラウンジ・ベスト5」を独断で選ぶ。

ビール飲み放題にビュッフェ、海外ラウンジの神サービスに感涙！

国内外の空港ラウンジやサービスを利用できる「プライオリティ・パス」を使って、私は約20カ国（計40回以上）、無料でラウンジを利用してきた。初めて海外ラウンジに入った日の感動は忘れない。日本のカードラウンジ（ゴールドカード以上を保有していれば入場できる）しか利用したことのなかった私は、「この巨大な空間ぜんぶが本当にラウンジなの？」「食事はビュッフェ形式。ビール飲み放題とか神かよ」と驚いた後、笑顔で泣いた。



カンボジアのラウンジは超豪華。食事はビュッフェ＋オーダー形式。出国ゲートを抜けた制限エリア内にあるにもかかわらず、ラウンジには中庭が付いており、空を見上げることができる（筆者撮影）



こちらはタイのラウンジ。ブルーライトが幻想的で、シャワールームには高級感あるアメニティが置かれていた（筆者撮影）

海外ラウンジの魅力の一つに、食べ放題と飲み放題、どちらも基本オプションになっていることが挙げられる。過去に私は韓国のラウンジで“イチゴ食べ放題”、ベトナムで“パッションフルーツ食べ放題”のビュッフェに遭遇、飛び跳ねながら喜んだことがあった。

規模感がバグっている所も多い。例えばトルコのラウンジでは「敷地内が広すぎて歩き疲れるわ！」と突っ込みを入れたくなるほど巨大だった。ラウンジの数もとんでもない。本記事を執筆時点で韓国やタイ、シンガポールでは空港内に10カ所以上、プライオリティ・パスで利用できるラウンジが存在している。

ここだけの話、私は世界のラウンジを利用すればするほど、日本の空港ラウンジに“しょぼさ”と“物足りなさ”を感じており……。いつの日か、日本の空港にも世界レベルのラウンジが誕生することを願いながら、本稿では私が独断と偏見で選んだ「世界最強のラウンジ・ベスト5」をご紹介したい。

5位はEU加盟国。日本では見たことのない“特殊機器”に感動

ベスト5位は2025年10月に利用した、ハンガリーのブダペスト・リスト・フェレンツ国際空港にある『Platinum Lounge』。このラウンジにはシャワーやトイレなどの設備がなく、規模感は関西国際空港のANAラウンジと同じくらい。食べ放題ビュッフェや飲み放題の種類も「普通」といったレベル感……。

それでも私がこのラウンジを5位に選んだのは、人生で初めてお目にかかり、その味に感動した「パンケーキ製造マシーン」が設置されていたからだ。スイッチ一つ押すだけで、その場でホカホカ出来立てのパンケーキを作ってくれる。機器の近くにはジャムやメープルシロップ、ヌテラやホイップクリーム缶などが置かれており、自由にトッピングできる点もGOOD。ホットプレートの前でワクワクしていた、幼少期の記憶を思い出させてくれた。

ハンガリーのラウンジはこんな感じ（筆者撮影）



パンケーキ製造マシーン（筆者撮影）



日本のラウンジでも、例えば回転寿司レーンや配膳ロボットなど、機械化を取り入れたら外国人に受けそうな予感がした（筆者撮影）

4位はバルト三国。大人のドリンクバーにニヤニヤが止まらない

ベスト4位は2024年12月に利用した、バルト三国のラトビア・リガ国際空港にある『Primeclass Riga Business Lounge』。このラウンジは搭乗口の前（制限エリア内）にあるのだが、搭乗者と降機者の動線が同じだったため、私は出発前と到着後の計2回利用させてもらった。

このラウンジの最大の魅力は、種類豊富なアルコールのドリンクバーだ。カウンターにはサーバーが5台設置されており、私が訪れたときはラトビアビール「Mežpils Alus」を含め、計4種類のビールを楽しむことができた。ヨーロッパ諸国ではお馴染みのリキュール「イエーガーマイスター」も置かれており、アイス用とホット用それぞれに区分されている配慮がいい。

食べ放題ビュッフェにもご当地感がある。ラトビア名物の黒パン（ライ麦パン）やビーツを使った料理を食べれば、「バルト三国に来たんだなぁ」といった高揚感に包まれる。ちなみにラトビアは「世界一の美人国家」との呼び声が高いのだが、これは完全にその通りで、イケメン率も異様に高い。かなり面白い国なので、死ぬ前に一度は訪れてみる価値があるだろう。



ラトビアのラウンジはこんな感じ（筆者撮影）



充実した大人のドリンクバー（筆者撮影）



ラトビア感のある料理（筆者撮影）

3位はイタリア。ラウンジとは思えない洗練された巨大空間

ベスト3位は2024年12月に利用した、イタリアのローマ・フィウミチーノ国際空港にある『Plaza Premium Lounge』。私はこのラウンジに入った瞬間、「これ完全に5つ星ホテルのロビーじゃん！」「なんだこのヨーロッパっぽいゴージャスな内装は！」と感激した。

座席は半個室のソファシートが多く、プライベート空間を確保しながら心身を休めることができる。食べ放題ビュッフェも充実。生ハムが大好きな私は、「イタリア産の生ハムが食べ放題とか神かよ」と涙を流しながら、キンキンに冷えたビールでグイッといかせていただいた。シャワールームも無料で利用できるので、日本への帰国前はぜひこのラウンジに足を運び、心身ともに最高のコンディションに整えてほしい。ちなみに私は片道約20時間の移動だったので、日本帰国時は『バイオハザード』に登場するゾンビのようになっていたが……。



イタリアのラウンジはこんな感じ（筆者撮影）



ラウンジ中央にあるバーカウンター（筆者撮影）



半個室の座席。人目を気にせず食事できた（筆者撮影）

どの空港ラウンジもハズレなし。2位は隣国〇〇で決まり！

ベスト2位は中国のラウンジを選出したい。私はこれまでに上海・北京首都・北京大興・広州・福州、計5カ所の空港ラウンジを利用したが、そのすべてでクオリティが高く、「悔しいけど余裕で日本負けてるやないか」と感じた。乗り継ぎなどで中国を経由する際は、「今回はどんなラウンジがあるのかな」と毎回ワクワクしている。

2025年10月に広州国際空港で利用した『Premium Lounge』では、清潔感のある広々とした空間に100席ほどの座席があり、無料で利用できるマッサージチェアが4台設置されていた。食事はビュッフェ形式に加え、オーダーメイド形式でヌードルを提供してくれる。北京首都国際空港にある『BGS Premier Lounge』も、その場でジャージャー麵を作ってくれた。セイロに入った点心なども置かれており、本場の中華料理は安定でおいしい。

北京大興国際空港の『East Pacific Passenger Lounge』には運動用の固定式自転車が2台置かれており、液晶画面で運動強度等を操作する。またこれはスタッフの人柄にもよるのだろうが……日本の空港ラウンジより献身的で丁寧な応対をしてくれた。ありがとうございます（謝謝）。



広州のラウンジ入り口はこんな感じ（筆者撮影）



無料で利用できるマッサージチェア（筆者撮影）



北京大興のラウンジ。高級感が抜群だった（筆者撮影）

反則級の神サービス…。堂々の1位は東南アジアの“ハブ空港”

ベスト1位は2024年に8月に利用した、マレーシア・クアラルンプール国際空港の『Sphere Lounge』。このラウンジは空港直結の5つ星ホテル『Sama-Sama Hotel』の2階ロビーにあり、空港ターミナルからホテルまで、無料送迎用のバギーが発着している。

5つ星ホテルならではの高級感あるロビーは天井が高く、私が利用した際は生演奏が行われていた。ビール飲み放題で、食べ物はメニュー表から2品までを選択するシステムだった（現在は「本日のタパス」のみ無料に変更されたらしい）。私はハンバーガーを注文したのだが、これが絶品。素敵な音楽を聴きながら、優雅なひと時を過ごした。シャワールームは同ホテルのスパを利用。何もかもが「神サービス」だと感じた。

クアラルンプールは国際的なハブ空港で、その他のラウンジも非常に充実している。本記事を執筆時点で計9カ所のラウンジがあり、私は上記ラウンジ以外に計3カ所（『Sky Suite Airport Lounge』『Travel Club Lounge』『Plaza Premium Lounge』）を利用したが、そのすべてが“アタリ”だと感じた。食べ放題ビュッフェに“SUSHI”があるラウンジもあり、楽天のプライオリティ・パスを無制限に利用できた頃は制限エリア外→制限エリア内に移動して「ラウンジ巡り」「ラウンジのハシゴ」を楽しんだこともあった。



マレーシアのラウンジはこんな感じ（筆者撮影）



き、キンキンに冷えてやがる⋯！！（筆者撮影）



バギーは日本なら100%問題になるであろう猛スピードで空港〜ラウンジを移動する（筆者撮影）

番外編：日本でオススメのラウンジ2選

日本の空港ラウンジは海外ラウンジと比べたとき、どうしても「イマイチ」といった感想を抱くことが多いのだが、その中でも「お、これはなかなか……」とハッとさせられることもあった。例えば成田空港第1ターミナルにあるカードラウンジ『I.A.S.S Executive』は、制限エリア外にあるので出発前と到着後、どちらも利用できる。食べ放題ビュッフェはないが、ソフトドリンク飲み放題に加え、なんと缶ビールが1杯まで無料。出張の際に重宝しているサラリーマンは少なくないのではないか。

関西国際空港だと『KIXエアポートカフェラウンジ NODOKA』が面白い。制限エリア外にあるこのラウンジはマット席、リクライニング席、テントの張られた芝生エリアなど、多種多様な座席シートが用意されている。シャワーも7室あり、カードラウンジのため利用対象範囲も広い。プライオリティ・パス保有者は最長3時間まで利用可能で、さらに「A アラカルトメニューからお食事を1品」「B 大人お1人様につき缶ビール2本」「C 40分間のシャワーご利用」のプランから2つまでを無料で利用できる（その他のオプションプランもある）。もしよければ参考にしてほしい。



成田I.A.S.S Executiveラウンジのご利用対象カード一覧（公式サイトより）



関西国際空港にあるラウンジNODOKAはこんな感じ。ちなみに筆者はテントの中で仮眠中、他の利用者が入ろうとしてきて、お互いにギョッとしたことがあった（筆者撮影）

（佐藤 大輝 ： 肉体派ライター・ウーバー配達員ライター）