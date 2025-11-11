※2025年6月撮影

トップ画像は、八潮駅南口を出たタクシー乗り場の辺り。

6月ですがこの日も、このエリア最高気温は34.5℃、ほぼ猛暑日でした。身体が、まだ強烈な暑さに慣れていないのでシンドイです。

駅から150メートルほどの大通りに出て北東に歩きます。熱中症にならない様に農作業用のアルミ箔を貼ったツバ広帽をかぶっています。日傘だと撮影の度に傘を閉じてカメラを出して撮影し、という手順を繰り返すので、とても【駅ぶら】の散歩撮影には適さないのです。

この農作業用の陽避け帽、かなり効果はありますが、見た目の奇妙さが恥ずかしい。（笑）

※2025年6月撮影

気温が異常に高いので大気の状態が不安定なのか、黒雲が湧いてきて、雷雨にならないかと少々心配になります。

※2025年6月撮影

相変わらず地図の読めないバカ爺は、道に迷って公園に出てしまいました。近くをウロウロしましたが、目的の「MONTEUR SWEETS STOP」は見当たりません。猛暑の中、へこたれそう。

※2025年6月撮影

八潮市の「街区案内図」がありました。筆者の歩いたルート、黄色いラインが間違えて行きついた公園。八潮駅から1kmちょっとでした。

※2025年6月撮影

青のポイントまで戻りました。正しいルートは、緑のラインです。

※2025年6月撮影

交差点を南に曲がります。

※2025年6月撮影

50メートル程で左折。

※2025年6月撮影

こっちで正しいハズですが不安になります。

※2025年6月撮影

「営業中」という幟で「もしかしたら」と期待が膨らみます。

※2025年6月撮影

黄色い矢印先に「モンテール」とありました。正解です。しかし、もう少し大きな看板が欲しくなります。初めて来る人間には、目印が小さい･･･。

※2025年6月撮影

ここが「MONTEUR SWEETS STOP 八潮工場直売店」です。やっと到着。

※2025年6月撮影

筆者が迷ってウロウロしたため、炎天下を2kmくらい歩いてしまいました。事前にしっかり地図を見て予習してから来るべきでした。

※2025年6月撮影

店内の涼しさが天国の様です。

※2025年6月撮影

撮影と掲載の許可をいただいたのでホッとして牛乳ソフトクリームを買って、食べてしまいました。これは、経費ではなく自腹ですよ。これがまた特別に美味しかった！

※2025年6月撮影

甘く良い香りが店内を流れています。もちろんスイーツは大好きです。でも【駅ぶら】撮影中なので買物は我慢しました。ソフトクリームは、我慢のエナジー源。（笑）

※2025年6月撮影

何組か買物のお客さんが来られましたが、皆さん常連さんの雰囲気。自家用車で、徒歩の方はいませんでした。気温35℃近い中、写真を見て分かる様に、歩いている人がほとんどいなかったのです。

※2025年6月撮影

しかし、とりあえず八潮駅まで戻るのに1kmあります。

次回は、オリジナルのポテトチップス工場を訪ねます。

（写真・文/住田至朗）

※駅構内などはつくばエクスプレス（首都圏新都市鉄道株式会社）の許可をいただいて撮影しています。

※鉄道撮影は鉄道会社と利用者･関係者等のご厚意で撮らせていただいているものです。ありがとうございます｡

※参照資料

首都圏新都市鉄道株式会社 会社要覧2024

るるぶ情報板関東31 つくばエクスプレス JTBパブリシング 2025年5月1日

つくばエクスプレス沿線アルバム 生田誠 山田亮 アルファベータブックス 2023年8月5日

つくばスタイル No.12 耷出版 2011年4月10日

つくばエクスプレス 最強のまちづくり 塚本一也 創英社 2014年10月23日 他