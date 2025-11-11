²þ°¤µ¤ì¤¿³ÚÅ·¥«¡¼¥ÉŽ¢Î¹¹¥¤Ž£¤Ê¤é¸µ¼è¤ì¤ëÍýÍ³
³ÚÅ·¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«¡¼¥É¤Ë¤Ï¡Ö³¤³°Î¹¹Ô½ý³²ÊÝ¸±¡×¤¬¡È¼«Æ°ÉÕÂÓ¡É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£É®¼Ô¤Ï¶¸¸¤ÉÂ¥ï¥¯¥Á¥ó¤ò¶ÛµÞÀÜ¼ï¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤³¤Î¥«¡¼¥É¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¸½Ìò¥¦¡¼¥Ð¡¼ÇÛÃ£°÷¤Ç¡ÈÆùÂÎÇÉ¥é¥¤¥¿¡¼¡É¤Îº´Æ£Âçµ±»á¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¥â¥Î¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¸¡¾Ú¡£´ù¾å¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ÖËÜµ¤¤Î¸½¾ì¥ì¥Ó¥å¡¼¡×¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£Âè15²óÁ°ÊÔ¤Ï¡È²þ°¡É¤¬±½¤µ¤ì¤ë³ÚÅ·¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«¡¼¥É¡Ö¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
³ÚÅ·¥«¡¼¥É¤ÏÂçÉý¤Ë²þ°¡©¡¡¸½¾ì¤«¤é¤ÏÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤â¡Ä
º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢³ÚÅ·¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«¡¼¥É¡ÊÇ¯²ñÈñÀÇ¹þ¤ß1Ëü1000±ß¡Ë¤¬¡È²þ°¡É¤µ¤ì¤¿¤È¥Í¥Ã¥È¤ÇÁû¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ê²þ°ÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥«¡¼¥É²ñ°÷¤Ê¤éÌµÎÁ¤ÇÆþ¼ê¢ªÌµÀ©¸Â¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡Ö¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥¹¡×¤Ë¡¢Ç¯´Ö5²ó¤Þ¤Ç¤ÎÍøÍÑ²ó¿ôÀ©¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡Ê6²óÌÜ°Ê¹ß¤ÏÍøÍÑËè¤Ë35¥É¥ë¡áÌó5000±ß¤òÀÁµá¡Ë¡£
¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥¹¤Ï¡¢À¤³¦1800¥«½ê°Ê¾å¤Î¶õ¹Á¥é¥¦¥ó¥¸¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢³¤³°½ÐÄ¥¼Ô¤äÎ¹¹Ô¼Ô¸þ¤±¤ÎËü¹ñ¶¦ÄÌ¥«¡¼¥É¤À¡£Îã¤¨¤Ð´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç¤Ï2025Ç¯5·îËöº¢¤Þ¤Ç¡¢ANA¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥¹¤ò»È¤Ã¤ÆÆþ¾ì¤Ç¤¤¿¡£¥é¥¦¥ó¥¸Æâ¤Ç¤Ï¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§·Á¼°¤Î¿©»ö¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÎà¤â°û¤ßÊüÂê¡Ê¥Ó¡¼¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ÎÃÎÂ¿¤äAo¤â°û¤á¤¿¡Ë¡£¥é¥¦¥ó¥¸Æâ¤Ë¤Ï³°¹ñ¿Í¤Î»Ñ¤â»¶¸«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥¹¤ò»È¤Ã¤ÆÆþ¾ì¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£
´Ø¶õÆâ¤Ë¤¢¤ëANA¥é¥¦¥ó¥¸¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
´Ø¶õ¤ÎANA¥é¥¦¥ó¥¸¤Ï¸½ºß¡¢¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥¹¤Ç¤ÎÆþ¾ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍøÍÑ¼Ô¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤Ê¤É¡¢²¿¤«¤·¤é¤ÎÊÀ³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
34ºÐ¤ÎÉ®¼Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë44¥«¹ñ¤òË¬¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î¹ñ¤Î¶õ¹Á¤Ç¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥¹¤ÇÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¥é¥¦¥ó¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£³ÚÅ·¥«¡¼¥É¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¡¢»ä¤ÏÀ¤³¦20¥«¹ñ°Ê¾å¡¢·×40²ó°Ê¾å¥é¥¦¥ó¥¸¤òÍøÍÑ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
2025Ç¯1·î1Æü¤è¤ê¡¢Ç¯5²ó¤Þ¤Ç¤Î»ÈÍÑÀ©¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¤·¤«¥é¥¦¥ó¥¸¤ÎÍøÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¡×¡Ö¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¥é¥¦¥ó¥¸¤Î¥Ï¥·¥´¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¥¬¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡£»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£»ä¤ÎÍ§¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö³ÚÅ·¥«¡¼¥É¤ò²òÌó¤·¤¿¡×¤ÈÅÜ¤ê¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¤³¤Î¥ë¡¼¥ëÊÑ¹¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÈÍÑ²ó¿ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍøÍÑ²ÄÇ½Å¹ÊÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿·¤¿¤ÊÀ©¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¡£¸½ºßÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¹ñÆâ¡¦¹ñ³°¤Î¡Ö¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Î¤ß¤Ç¡¢¡Ö¤ª¿©»ö¡×¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡×¡Ö¤´µÙ·Æ¡×¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë»ÜÀß¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¶õ¹ÁÆâ¤Î°ìÉô°û¿©Å¹¤Ç¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥¹¤ò»È¤¨¤Ð°û¿©Âå4000±ßÊ¬¤Þ¤ÇÌµÎÁ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
2023Ç¯¡¢³ÚÅ·¤Î¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥¹¤ò»È¤Ã¤ÆÌµÎÁÍøÍÑ¤·¤¿¡¢À®ÅÄ¶õ¹ÁÂè2¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ëÆâ¤Ë¤¢¤ë¥«¥×¥»¥ë¥Û¥Æ¥ë¡Ø¥Ê¥¤¥ó¥¢¥ï¡¼¥º¡Ù¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¶õ¹ÁÆâ¤Ë¤¢¤ë°û¿©Å¹¡£É®¼Ô¤Ï2023Ç¯¤Ë¤³¤ÎÅ¹¤Ç¡¢³ÚÅ·¤Î¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¥³¡¼¥é¤È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òÃíÊ¸¡£¥¿¥ÀÈÓ¤Ë¤¢¤ê¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¸½ºß¤Ï°û¿©Å¹¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤´Í÷¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¥°¥ì¡¼¥É¥À¥¦¥ó¤·¤¿³ÚÅ·¤Î¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥¹¡£¤À¤¬¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤Ï¡Ö³ÚÅ·¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«¡¼¥É¤Ï¤ªÆÀ¡×¡ÖÎ¹¿Í¤Ê¤é¤Ð¸µ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¡×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£
ÆüËÜ¤Î¾ï¼±¤ÏÀ¤³¦¤ÎÈó¾ï¼±¡£¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¡Ö³¤³°¥é¥¦¥ó¥¸¤Î¼ÂÂÖ¡×
³¤³°¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤ÏÆüËÜ¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢°ì¸À¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤Ê¤é¡È¹ë²Ú°¼à¥¡É¡È³Ê¤¬°ã¤¦¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊÆâÁõ¤ò´Þ¤à¡Ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Á°½Ò¤·¤¿ANA¥é¥¦¥ó¥¸¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¶õ¹Á¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¤È¤¤Ë¡ÈÉ¸½à¡É¤Ê¤¤¤·¡ÈÉáÄÌ¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¥ì¥Ù¥ë´¶¤À¤í¤¦¤«¡£
Îã¤¨¤Ð»ä¤¬2025Ç¯¤ËÍøÍÑ¤·¤¿Ãæ¹ñ¡ÊËÌµþ¤È¹½£¡Ë¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡¢Ä´Íý¿Í¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç½ÐÍèÎ©¤Æ¤Î¥Ì¡¼¥É¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤ªÎÙ´Ú¹ñ¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥¥à¥Á¤ä¥È¥Ã¥Ý¥Ã¥¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Ê¤ó¤È¥¤¥Á¥´¤¬¿©¤ÙÊüÂê¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤ä¥¤¥ó¥É¡¢¥É¥Ð¥¤¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼±Û¤·¤Ë¡¢¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤¬À¸¥Ó¡¼¥ë¤òÃí¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£
2025Ç¯2·î¤ËÍøÍÑ¤·¤¿Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¡£Å·°æ¤Ï¿á¤È´¤±¡£Åë¾è¸ý¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤¢¤ê¡¢±ýÏ©¤ÈÉüÏ©¤Î¤É¤Á¤é¤âÍøÍÑ¤·¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
2024Ç¯12·î¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¡£°û¤ßÊüÂê¡¢¿©¤ÙÊüÂê¡¢È¾¸Ä¼¼¤Î¥½¥Õ¥¡¡¼¥·¡¼¥È¡¢À¶·é¤Ê¥·¥ã¥ï¡¼¥ë¡¼¥à¤Ê¤É¡¢»ê¤ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤ê¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥µ¥°¥é¥À¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¤Î¤¢¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤â¤¹¤´¤¤¡£¶õ¹Á¥é¥¦¥ó¥¸¤Î¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ë¤Ï¡¢Ì¾»ºÉÊ¤ÎÀ¸¥Ï¥à¤¬3¼ïÎà¤âÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£ÆüËÜ¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó»º¤ÎÀ¸¥Ï¥à¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢200¥°¥é¥à¤¢¤¿¤ê1500±ß¤¯¤é¤¤¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¡Ä¡Ä¡£ÉÏË³Àº¿À¤Î¶¯¤¤»ä¤Ï¡¢À¸¥Ï¥à¤Î¾å¤Ë¥é¥¤¥¹¤ò¤Õ¤ê¤«¤±¤¿¡ÖµÕÀ¸¥Ï¥àÐ§¡×¤ò¼«ºî¡£¤ª¤¤¤·¤¯ÄºÂ×¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤éÎ¹¿Í´¿´î¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¡È¤¹¤Ù¤ÆÌµÎÁ¡É¤Ç¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥é¥¦¥ó¥¸Æâ¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥ê¿©»ö¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¶õ¹ÁÆâ¤Î³ä¹â¤Ê°û¿©Å¹¤ËÎ©¤Á´ó¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¤ÊÀáÌó¤Ë¤Ê¤ë¡£³Ê°ÂLCC¤Ïµ¡Æâ¿©¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤º¡¢ÊÌÎÁ¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¿©»ö¤òºÑ¤Þ¤»¤ì¤ÐÈô¹Ôµ¡¤Ç¤ªÊ¢¤¬¤¹¤¯¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¤¡£
¥·¥ã¥ï¡¼¤¬ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥é¥¦¥ó¥¸¤âÂ¿¤¤¡£¥·¥ã¥ï¡¼¥ë¡¼¥à¤Ë¤Ï¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ä¥Ü¥Ç¥£¡¼¥½¡¼¥×¡¢»õ¥Ö¥é¥·¤ä¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¶·é¤Ê¥¿¥ª¥ë¤âÌµÎÁ¤ÇÂß¤·½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Ä¹»þ´Ö°ÜÆ°¤Î¾è¤ê·Ñ¤®¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â´À¤ò¤«¤¯ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤«¤é¤Îµ¢¹ñ»þ¤Ê¤É¤Ë¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢¡Ö¤«¡¼¡¢À¸¤ÊÖ¤ë¡¼¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹¬¤»¤Ë¤¤¤Ä¤âÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤Î¥·¥ã¥ï¡¼¥ë¡¼¥à¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Í¾Íµ¤Ç¸µ¤¬¼è¤ì¤Á¤ã¤¦¡Ä¡£³ÚÅ·¥«¡¼¥É¤¬Î¹¿Í¤ËÄ¶¥ª¥¹¥¹¥á¤ÊÍýÍ³
¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥¹¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤Ç¡Ö¸µ¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥¹¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥«¡¼¥É¤ò¸Ä¿Í¤Ç¿½¤·¹þ¤â¤¦¤È»×¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÍøÍÑËè¤Ë35¥É¥ë¡ÊÌó5000±ß¡Ë¤¬ÀÁµá¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡×²ñ°÷¤ÎÇ¯²ñÈñ¤¬99¥É¥ë¡ÊÌó1Ëü5000±ß¡Ë¡£10²ó¤Þ¤ÇÌµÎÁÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥é¥¹¡×¤ÏÇ¯²ñÈñ329¥É¥ë¡ÊÌó5Ëü±ß¡Ë¡£ÌµÀ©¸Â¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥×¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤ÏÇ¯²ñÈñ469¥É¥ë¡ÊÌó7Ëü±ß¡Ë¡Ä¡Ä¡£
¤Ä¤Þ¤ê³ÚÅ·¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¢ã99¥É¥ë¡Ü¡Ê35¥É¥ë¡ß5²ó¡Ë¡á274¥É¥ë¡áÌó4Ëü±ß¶¯¢ä¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò³ÚÅ·¤¬ÉéÃ´¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢Ç¯²ñÈñ1Ëü1000±ß¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ìó3Ëü±ß¤Î·ÐºÑÅªÍø±×¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¤³¤ì¤Ï»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤Þ¤Ç¤ÏÌó7Ëü±ß¤â¤¹¤ë¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥¹¤Î²¸·Ã¤ò¡¢¤ï¤º¤«1Ëü1000±ß¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¤É¤Î¤Ä¤Þ¤ê»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö°µÅÝÅª¤Ë·Ã¤Þ¤ì²á¤®¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤âÉ½¸½¤Ç¤¤ë¡£
¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¤Ï¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥¹¤ò»È¤¤¡¢À©¸Â¥¨¥ê¥¢³°¤Ë¤¢¤ë¸Þ¤ÄÀ±¥Û¥Æ¥ë¤Î¥í¥Ó¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¤òÍøÍÑ¡£°û¤ßÊüÂê¤Ç¡¢¿©»ö¤â2ÉÊ¤Þ¤ÇÃíÊ¸¤Ç¤¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢À©¸Â¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¤¢¤ë¥é¥¦¥ó¥¸¡£»ÈÍÑ²ó¿ô¤ËÀ©¸Â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿º¢¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ½ÐÈ¯¶õ¹Á¤ÎÀ©¸Â¥¨¥ê¥¢³°¤Ç»ÈÍÑ¢ªÀ©¸Â¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç»ÈÍÑ¢ªÅþÃå¶õ¹Á¤ÎÀ©¸Â¥¨¥ê¥¢³°¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡Ö¥é¥¦¥ó¥¸¤Î¥Ï¥·¥´¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
³ÚÅ·¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«¡¼¥É¤Ë¤Ï¡Ö³¤³°Î¹¹Ô½ý³²ÊÝ¸±¡×¤¬¡È¼«Æ°ÉÕÂÓ¡É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¢ã¡ÖÃ×»àÎ¨¤Û¤Ü100¡ó¡×¡ÖÍ¸ú¤Ê¼£ÎÅË¡¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ä¡ÄÆüËÜ¿Í¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¶¸¸¤ÉÂ¤Î¶²¤í¤·¤µ¡£Í½ËÉÀÜ¼ï¤ò¼õ¤±¤º¤Ë³¤³°ÅÏ¹Ò¤·¤¿30ÂåÃËÀ¤ÎÅ¿Ëö¢ä¤Ë¾Ü¤·¤¯½ñ¤¤¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï2025Ç¯5·î¤ËÅì¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤È¤¤¤¦¹ñ¤Ç¡ÈÌî¸¤¤Ë¥¥¹¡É¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¶¸¸¤ÉÂ¥ï¥¯¥Á¥ó¤ò¶ÛµÞÀÜ¼ï¡£¥ï¥¯¥Á¥óÂå6Ëü5400±ß¡Ê·×5²óÊ¬¡Ë¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÄÌ±¡¤Î¸òÄÌÈñ¤ò´Þ¤á¡¢³ÚÅ·¤¬Á´³ÛÊä½þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
»ä¼«¿È¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¼ÂºÝ¤Ë·Ð¸³¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢³¤³°Î¹¹ÔÊÝ¸±¤Î½ÅÍ×À¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ì¥«¤Î³¤³°Î¹¹ÔÊÝ¸±¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¼¤ÒËÜµ»ö¤ò¥¥Ã¥«¥±¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤â¤·ÊÝ¸±¤ÎÅ¬ÍÑ¾ò·ï¤Ë¡ÈÍøÍÑÉÕÂÓ¡É¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÍ×Ãí°Õ¤À¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡È¼«Æ°ÉÕÂÓ¡É¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÊÝ¸±ÂÐ¾Ý¤ÎÈÏ°Ï¤¬¶¹¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤«¤é¡£ÊÝ¸±ÂÐ¾Ý¤ËÆþ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤ÏÁ´³Û¼«¸ÊÉéÃ´¡£°åÎÅÈñ¤¬¹â²á¤®¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤¯ºÝ¤Ê¤É¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÇ°Æþ¤ê¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
ÌµÎÁ¤Î³ÚÅ·¥«¡¼¥É¡¢Ç¯²ñÈñ2200±ß¤Î³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥É¥«¡¼¥É¤ÏÊÝ¸±¤ÎÅ¬ÍÑ¾ò·ï¤Ï¡ÈÍøÍÑÉÕÂÓ¡É¤Ç¤¢¤ë¡Ê³ÚÅ·¥«¡¼¥É¥µ¥¤¥È¤è¤ê°úÍÑ¡Ë
¥«¡¼¥É¥é¥¦¥ó¥¸¤ÏÌµÀ©¸Â¡£¹ë²Ú¥é¥¦¥ó¥¸¤ËÆ±È¼¼Ô¤ÎÍøÍÑ¤â²ÄÇ½
³ÚÅ·¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¶õ¹ÁÆâ¤Î¡Ö¥«¡¼¥É¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤¬ÌµÎÁ¤«¤ÄÌµÀ©¸Â¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÅÀ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£É®¼Ô¤Ï¥´¡¼¥ë¥É°Ê¾å¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É²ñ°÷¸þ¤±¤Î¶õ¹Á¥é¥¦¥ó¥¸¡Ê±©ÅÄ¡¦À®ÅÄ¡¦´Ø¶õ¡Ë¤ò¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£³¤³°¥é¥¦¥ó¥¸¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡È¤·¤ç¤Ü¤µ¡É¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¿¥À¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬°û¤á¤ë¤Î¤À¤«¤é½½Ê¬¤ËìÔÂô¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¤ä³ÚÅ·¥È¥é¥Ù¥ë¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤ä³ÚÅ·¾Ú·ô¤Ê¤É¤Ç¡¢³ÚÅ·¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥Ý¥¤¥ó¥ÈUP¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£³ÚÅ·¥«¡¼¥É¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ°÷°¸¤Æ¤Ë¤Ï¡ØÆÃÊÌ¤Ê¤´°ÆÆâ¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Ï¥¬¥¤¬ÉÑÈË¤ËÆÏ¤¯¤½¤¦¤À¡£
³ÚÅ·¥«¡¼¥É¤«¤é¤Î°ÆÆâÊ¸¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ö³ÚÅ·¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«¡¼¥É¡×¤Ç¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤ÎÇ¯´Ö120Ëü±ßÊ¬¤ÎÏÈ¤ò·î10Ëü±ßÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¿¾ì¹ç¡¢1¡ó´Ô¸µ¤Ê¤Î¤ÇÇ¯´Ö¤Ç1Ëü2000¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£¥«¡¼¥ÉÇ¯²ñÈñ¤Ï1Ëü1000±ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢1000±ß¤Î¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥ë¤Ç¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ï¸µ¤Ï¼è¤ì¤ë»ÅÍÍ¤Ç¤¢¤ë¡ÊÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë
¥é¥¦¥ó¥¸¤ÏÎ¹¤ÎÂ©È´¤¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇºÇÅ¬¤Ê¾ì½ê
ºÇ¸å¤ËÍ¾ÃÌ¤À¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ñ¥¹¤Ï35¥É¥ë¤ò»ÙÊ§¤¨¤Ð¡¢Æ±È¼¼Ô¤âÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Ä¹¤¯¤Æ²á¹ó¤ÊÎ¹Ï©¤ÎÂ©È´¤¡¢¿´¿È¤Î²óÉü¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¥é¥¦¥ó¥¸¤ÏºÇÅ¬¤Ê¾ì½ê¡£¤â¤·¤âÎø¿Í¤È¤ÎÎ¹¹Ô¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥é¥¦¥ó¥¸¤ÇµÙ¤â¤¦¤«¡×¡Ö¤¤¤¤¤è¡¢¤ª¶â¤Ï²¶¤¬½Ð¤¹¤«¤é¡×¤È¸À¤¨¤¿¤é⋯⋯¡£
¤È¤³¤í¤¬¤É¤Ã¤³¤¤¡£É®¼Ô¤Ï¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤«¤éÎø¿Í¤¬°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¡Ê¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ë¡£¥é¥¦¥ó¥¸¤ËÆ±È¼¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÃËÍ§Ã£2¿Í¤À¤±¡£1Ì¾¤Ï°ì½ï¤ËË¬¤ì¤¿¥¤¥ó¥ÉÎ¹¹Ô¤Ç¡¢¸½ÃÏÅþÃå¤ï¤º¤«30Ê¬¤Ç¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤òÊ¶¼º¤·¤¿¡£¤â¤¦1Ì¾¤Ï100¥¥í¶á¤¤ÂÎ½Å¤Î¤¢¤ëµð´Á¤Ç¡¢¡Ö¸½ÃÏ¡Ê¥¨¥¸¥×¥È¡Ë¤Î¿Í¤ËçÓ¤á¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦Ææ¤ÎÍýÍ³¤ÇÉ¦¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë2¿Í¤«¤é¤Ï¡¢¥¥Ã¥Á¥ê35¥É¥ë¤òÀÁµá¤·¤¿¡£
¡Êº´Æ£ Âçµ± ¡§ ÆùÂÎÇÉ¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥¦¡¼¥Ð¡¼ÇÛÃ£°÷¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë