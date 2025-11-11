「この資料、何がダメなのかわかる？」パワハラ発言してたら喋れなくなった!?自分が黙るとよくなる会社の雰囲気にショック！【作者に聞いた】
「この資料、何がダメなのかわかる？」教育係の坪川は、威圧的な態度で口調も怖い。後輩は委縮しつつ「すみませんでした。次はもっと頑張ります」と、謝罪。それでも坪川は、「頑張るって言葉で、努力した気になってるだけだよね？」と、さらに追い詰めてくる――!?「同じ顔の女」で12万いいねを獲得した白梅僚人(@eiichi_manga)さんの新作漫画「心のおブス絶対殺すマン」を紹介しよう。
■"主人公には救われてほしい"という気持ち
作者・白梅僚人さんの過去のパワハラ体験が制作のきっかけになっているという本作「心のおブス絶対殺すマン」。実習先で指導者にパワハラじみた言動を受け、不快な思いをした白梅さんはあるとき、「指導者の指導内容そのものには、ためになる部分があったかもしれない」と気づいたのだそう。
「そのときに相手の印象が、“パワハラする怖い人”から“適切な指導や感情コントロールする心の余裕がない人”になって、そこに人間らしさを感じたんです。この出来事をきっかけに、今回いわゆる『お局様』を主人公にしたお話を作りました」と語る白梅さん。本作にはそんな白梅さんの「無意識にパワハラじみた言動をしてしまう人も、ちょっとしたきっかけがあれば変わることができるのかもしれない」という想いが込められている。
白梅さんに本作の見どころについて訊ねると「無自覚にパワハラをしていた主人公が改心するシーンです！パワハラをしていた主人公が何を考え、最後どのように改心するのか。ぜひ最後まで見届けていただけますと幸いです...！」と教えてくれた。「主人公には救われてほしいという気持ちは最初からありました」と話す白梅さんにとって"どうしたら改心できるのか"という部分が最優先課題であり、パワハラという非合理的な行為について深く考えることにもなったようだ。
誰しもが持つ"心のブス"。しかし、ちょっとしたきっかけがあれば、それを退治して美しく生きていくことができるはず。「そう信じていたい」という想いから白梅さんが描いたラストを、見逃さないで欲しい。
取材協力：白梅僚人(@eiichi_manga)
