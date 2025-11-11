欧州王者撃破でGS首位突破。３バック→４バック→５バック、臨機応変な対応で示した廣山ジャパンの進化【現地発】
［U-17W杯］日本 ２−１ ポルトガル／11月９日／Aspire Zone - Pitch５
残された時間は後半アディショナルタイムを含め、20分以上あった。２−０でリードしているとはいえ、欧州王者・ポルトガルの圧力に耐えるのはあまりにも長い。10人で戦うなかでどれだけ耐えられるのか。不安をよそに選手たちは逞しく戦い、勝点３を手にした。
11月９日に行なわれたU-17ワールドカップのグループステージ・第３戦。他会場の結果に関わらず、２位以上での突破が決定的だった廣山望監督率いるU-17日本代表はポルトガルと対戦した。
前半に２点を奪い、最後までリードを守り切り、２−１で勝利を掴んで首位通過を決めた。だが、90分を振り返れば、簡単な戦いではなく、チームが発足してから最も厳しいゲームだったのは間違いない。
前半から真っ向勝負を挑み、個性豊かなアタッカー陣の封じ込めに成功。組織的な守りで相手に得点を与えない。相手の圧力をうまく交わしながら攻撃を展開し、試合を優勢に進めた。
前半は文句なしのパフォーマンス。後半に期待が持てる内容だった。だが、ハーフタイムを終えると、ギアを入れ直してきたポルトガルに苦戦。今大会３得点をマークしている大型FWアニシオ・カブラル（ベンフィカ）の投入で相手の勢いは増し、自陣で守る時間帯が増えた。
そして、71分。ゲームの分岐点が訪れる。右ウイングバックのMF長南開史（柏／１年）が相手と接触した際に足を出してしまう。FVS（リクエスト方式のビデオ判定）で報復行為が認められ、一発退場となったのだ。
優勝候補の一角で圧倒的な攻撃力を誇るポルトガルに対して、10人で戦うのは至難の業。数的不利になった直後の75分に３バックの左を本職とするDF藤井翔大（横浜FMユース／２年）を投入し、３バックから４バックに変更。左CBに入っていたCBメンディーサイモン友（流経大柏／２年）を右SBに配置転換し、４−４−１の形で凌ぐ策を取った。だが、簡単には事が進まない。
シャドーからサイドハーフにポジションを変えていたFW吉田湊海（２年／鹿島ユース）とFW浅田大翔（横浜FM／３年）が押し下げられ、６−２−１のような陣形で守ることになった。
「他の試合の結果を見て、『レッドカードがあるよ』という話をしていた。心づもりはあったし、ハーフタイムにそういう話もしていた。そのなかで実際にやるとなると、また全然違う」と廣山監督が明かしたように、思うような守備ができなくなった。
最終ラインが押し上げられず、中盤もMF野口蓮斗（広島ユース／２年）とMF和田武士（浦和ユース／１年）の２枚では広大な範囲をカバーしきれない。80分にはゴール前の混戦から１点を返され、土俵際に追い込まれた。
緊急事態を乗り切るべく、ベンチが再び動く。５バックで戦う決断を下したのだ。88分に浅田を下げてDF竹野楓太（神村学園／２年）を投入。右ウイングバックに竹野を置き、メンディーを再び左CBに置き、藤井を左ウイングバックに配する５−３−１に舵を切った。
「４−４−１で守れないわけではないけど、より選手がはっきりプレーできるように５枚にした。個人の特徴を活かす配置にし、それが結果的にうまくいったと思う」（廣山監督）
指揮官の狙いについて選手たちも守り方が整理されたとし、やるべきことが明確になったと振り返る。
「（４−４−１にしてから）廣山さんからは繋ぐ指示が出ていたけど、自分たちはかなりきつかった。相手のCBにボールを持たれ、特に４番が保持した時が嫌。自分たちもキツくなって最終ラインが下がった。スライドも間に合わなくなり、失点もしてしまって。４バックではきついと思ったなかで５バックになったので、そこは本当に良かったなと思う」（メンディー）
