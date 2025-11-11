芳根京子×髙橋海人共演映画『君の顔では泣けない』心揺さぶるファイナル予告＆ファイナルビジュアル解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

芳根京子と高橋海人（King & Prince/「高」は、はしごだかが正式表記）が初共演する映画『君の顔では泣けない』より、ファイナル予告とファイナルビジュアルが解禁された。

■これまで人気を博してきたコミカルな“入れ替わりもの”の作品イメージを覆す、切なく、そしてリアルな想いが溢れ出すファイナル予告

ファイナル予告は、夜のプールを前にした陸（芳根京子）とまなみ（高橋海人）のバックショットから始まる。風が吹く音や虫の鳴き声にふたりの深呼吸が入り混じる意味深なカットのあと、「15年前、俺たちの体は入れ替わった」「そして、今に至るまで一度も体は元に戻っていない」という陸の台詞が続く。

ふたりが入れ替わったまま、そしてその事実を誰にも明かすことなく歩んできた時間を振り返るように、15歳から30歳までの出来事が紡がれていく。

入れ替わった直後、冗談混じりに、でも、少しの期待も抱きながら“本当の”両親に投げかけた質問。「水村さんと僕の中身が入れ替わっているとかだったら、どうしますか？」。返ってきたのは「生理的に受け付けられないかも」という残酷な言葉だった。帰り道を歩きながら、「このまま元に戻らなかったらどうしよう」と大きな不安に駆られていた高校1年生から、ふたりは様々な時間を過ごしてきた。

家族とも良い関係性を築き、うまく立ち振る舞う相手の姿を目の当たりにして、居場所をなくした気持ちになった日。生みの親との別れに、息子として立ち会うことができなかった日。“本当の”弟・禄と“兄の友人として”大切な記憶を共有した日。幼い頃から抱いていた夢は、この先叶うことはないと悟った日。そして、あらたにできた夫と子どもと過ごす、何気なくも幸せな日。15年間、歩んできたすべての時間が、痛くて、大切だった――。

30歳になり、元に戻る方法がわかったかもしれないという状況で、ふたりの感情は大きく揺らいでいく。「今の俺たちが戻りたいって思うのって、身勝手なんじゃないかな」と漏らす陸に、「自分の本当の姿を取り戻すことのなにが悪いの？」と訴えるまなみ。“入れ替わり”ということの性質上、ひとりの想いだけではどうにもならないということ知っていながらも、お互いに本心をぶつけあう。

果たして陸とまなみは、最終的にどんな未来を選ぶのか？ これまで人気を博してきたコミカルな“入れ替わりもの”の作品イメージを覆す、切なく、そしてリアルな想いが溢れ出すファイナル予告となっている。

■「入れ替わったのが水村で良かったと思った」「私も今、同じこと言おうと思ってた」

ファイナルビジュアルでも、ふたりそれぞれが複雑な想いを抱える表情を見せており、「でも“僕”が生きるこの人生は」「本当は“君”のものだから―」と、ふたつがひとつになって完成するコピーが添えられている。さらに、運命が変わる場所となるプールで、笑顔を見せる陸とまなみの姿も。

「入れ替わったのが水村で良かったと思った」「私も今、同じこと言おうと思ってた」というやり取りが、ふたりの15年に及ぶ、何とも言い表すことのできない唯一無二の関係性を表現している。

今この時、手放したくない大切なものとは何か？ 自らの人生と重ねて愛さずにはいられない本作に注目だ。

■映画情報

『君の顔では泣けない』

11月14日（金）TOHOシネマズ 日比谷ほか全国ロードショー

出演：芳根京子 高橋海人

西川愛莉 武市尚士

中沢元紀 林裕太／石川瑠華 前野朋哉／前原滉 ふせえり

大塚寧々 赤堀雅秋 片岡礼子 山中崇

原作：君嶋彼方『君の顔では泣けない』（角川文庫／KADOKAWA 刊）

監督・脚本：坂下雄一郎

製作幹事・配給：ハピネットファントム・スタジオ

(C)2025「君の顔では泣けない」製作委員会

■関連リンク

『君の顔では泣けない』作品サイト

https://happinet-phantom.com/kiminake/