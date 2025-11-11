磯野貴理子の「バーコード頭の親父をスキャンしたら10円と表示」エピソード、海原はるかで検証
日本テレビ系バラエティ番組『X秒後の新世界』(毎週火曜22:00〜)が、きょう11日に放送される。
「バイト先でバーコード頭の親父をスキャンしたら10円と表示された」を検証
今回は、「芸能人のエピソードトークはどこまで本当なのか?」を検証。1つは西村知美の「露天風呂と間違えて池に入った」。おそらく西村が行ったであろう鹿児島県霧島市にある温泉を本人談から番組が突き止めた。そして実際にロケの前乗りというテイで九州在住芸人たちに温泉に入ってもらう。果たして池と温泉を間違えるのか。
2つ目のエピソードは磯野貴理子の「バイト先でバーコード頭の親父をスキャンしたら10円と表示された」。実際にコンビニのレジでバーコード頭をスキャンすべくバーコード頭代表となったのが、レジェンド漫才師・海原はるかとワンワンニャンニャンの菊地だ。
ヘアメイクスタッフが長時間におよぶバーコードヘア作りに挑戦し、その繊細かつ根気のいる作業にせいやは「神技やん…」とつぶやく。スタジオゲストたちも思わず「行け! 読み取れ!」と必死の応援。さらに、ロケで見届け人であるきしたかのの高野が思わず「お願い!」と願ってしまうほど緊張感にあふれる挑戦となる。
(C)日テレ
