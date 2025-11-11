ワールドシリーズ連覇を果たしたドジャース・山本由伸投手。高橋由伸さんと井口資仁さんが監督目線も交えながら、この躍動について語りました。

WS第7戦での山本投手の中0日登板について、井口さんは「イニング途中でブルペンに行って肩をつくっている姿を見て、『頑張れ』というより『大丈夫かな』って心配してしまう感じでしたけど…」とコメント。続けて、最終戦でドジャースの先発4本柱である大谷翔平選手、グラスノー投手、スネル投手、山本投手を投入したことについて「ロバーツ監督の頭の中では全員使うと決めていたと思いますし、『山本で負けたらしょうがない』くらいの、監督の信頼は絶大なんだと思う」と語りました。

それでも、巨人元監督である高橋さんとロッテ元監督である井口さんは、この起用について「まぁでも、監督としていかせるのはちょっと…リスクはありますよね」と苦笑いで思いを吐露。それでも起用したロバーツ監督と、それに応えた選手らの関係性にも言及しました。

続けて高橋さんは、山本投手の中0日の登板で連想したある投手の存在について言及。その存在とは2013年当時、楽天に在籍していた田中将大投手（現巨人）です。田中投手は日本シリーズ第6戦に先発登板すると、9回を1人で投げきる力投。この日の投球数は160球に達していましたが、翌日の最終第7戦の9回にも登板し、無失点に抑え日本一の座をつかみました。高橋さんは自身も出場したこの日本シリーズを振り返り、「(田中投手の連投も)第7戦だったんだよね」と懐かしむように語りました。

さらに井口さんはロッテ監督時代を振り返り、当時オリックスに在籍した山本投手との対戦について言及。「1点を取るのが監督としてはしんどかった」と語り、「ノーアウト1塁で、バントで1アウト2塁にしても点が入らない。いいピッチャーって得点圏に置くとギア入っちゃうじゃないですか。バットにもかすらせてくれない投球をしていたんで、The 一流というか、最高の投手でしたよね」と絶賛しました。