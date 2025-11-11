米動画配信大手ネットフリックスは１２日、同社初となる常設の体験型施設「ネットフリックスハウス」を米東部ペンシルベニア州に開業する。

実写版「ワンピース」など、同社で配信されている人気作品の世界観を再現したアトラクションを楽しんだり、限定グッズを購入できる。将来的には日本など海外への展開も視野に入れる。

１０日、開業前に施設を報道陣に公開した。施設はフィラデルフィア近郊の大型ショッピングモールに併設され、広さは９３００平方メートル以上。２階建てで、４種類の体験型アトラクションを楽しめる。

例えば、ワンピースをテーマにした謎解きゲームでは、６〜１２人で一組となって謎解きやパズルに取り組む。所要時間は１時間で、料金は１人３９ドル（約６０００円）から。「イカゲーム」や「ストレンジャー・シングス」をテーマにした仮想現実（ＶＲ）型アトラクションなども楽しめる。

施設にはレストランやショップも併設されており、ワンピースの海賊旗をあしらったサンドイッチや、イカゲームにちなんだフライドチキンなどを味わえる。また、ショップで販売されている商品の７割はこの施設でしか買えない限定品だという。

１２月にはテキサス州ダラス、２０２７年にはネバダ州ラスベガスにも同施設をオープンする方針だ。

ネトフリは主力の動画配信や広告事業が好調で、直近の２５年７〜９月期決算では売上高が前年同期比１７％増の１１５億１０００万ドル（約１・８兆円）となり、四半期として過去最高だった。体験型施設にも進出することで、事業の多角化とさらなる業績拡大を目指す。（ニューヨーク支局 小林泰裕）