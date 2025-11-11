売り切れてませんように（涙）【マクドナルド】大人も集めたくなる可愛さ！「ハッピーセット」

【マクドナルド】の「ハッピーセット®」に付いてくるおまけに、注目している大人も多いのでは？ 今回は、10/31より第3弾がスタートする「パンどろぼう」のハッピーセット®をご紹介します。すでに一部の店舗では配布が終了しているようなので、オーダー前に確認してみて。

マックのコスプレが可愛い！ 手が動くフィギュア

@ftn_picsレポーターHaruさんが「シュールな感じが可愛い」と一目惚れしたこちらは、マックの店員さんと同じ帽子をかぶった「手がうごく！ パンどろぼうマクドナルドフィギュア」です。両腕を上下に動かせるため、バンザイさせたり片腕だけ上げてポーズを取らせたり、いろいろな楽しみ方ができそう。ちょっと悪そうな表情をしているのがまた可愛らしいです。

ハッピーセットの箱がポイントのゆれるフィギュア

座ってバンザイしているようなパンどろぼうがキュートなこちらは「パンどろぼう ハッピーセットゆらゆらフィギュア」です。底の部分がタイヤのようになっていて、転がすと頭にのったハッピーセットボックスがゆらゆら。レポーターHaruさんは「ハッピーセットを盗んで逃げてきたみたいな姿が可愛すぎ」とお気に入りの様子。大人はフィギュアとして楽しむのもいいですね。

楽しく食べられる！ スタンプ付き パンどろぼうフィギュア

レポーターHaruさんが「コレは大人も欲しいやつ」と紹介するこちらは「パンどろぼう まちぶせフィギュア & 食パンスタンプ」です。パンどろぼうがすっぽり収まった“ごじゆうにどうぞ”の箱は、なんと裏側が食パンスタンプ。食パンにぐっと押し付けると、パンどろぼうのイラストが浮かび上がります。お子さんの朝ごはんやお弁当も、これがあるとかわいくデコレーションできそうです。

大人も欲しい！ パンどろぼうシールセット

ミニチュア好きの大人のテンションを上げてくれそうなこちらは「パンどろぼう ミニこものいれ & シールとメモセット」です。パンどろぼうの顔の形をしたケースに食パン型のメモと3種類のシールが入っています。さらに、ケースの中にメモを置いて鉛筆で塗りつぶすと、パンどろぼうの凹凸に合わせて絵が浮かび上がってくる仕組みに。

