ラジオ関西『Clip』水曜日の「不幸話」がテーマとなったコーナーで、リスナーから寄せられた悲しいエピソードの数々が紹介された。（※番組パーソナリティー：ワタナベフラワー）

【見積もりと代金が違う】



「娘の靴のカカト部分が壊れてしまいました。買い替えるかどうか悩んだ娘が近所の修理屋さんに靴を持っていき見積もりだけしてもらったところ、思っていたよりもリーズナブルでした。『だったら修理しよう』となり、代理で私が靴を持って行きました。修理が終わり支払い額を確認すると、なぜか見積もりより金額が高い。もしかして若い娘と金額に差をつけられた？ だとしたらショックです」



パーソナリティー陣は「そんな見た目で変わることなんてないですよ。修理してみたら高くなることもあると思うので気にしないでください」とフォローした。

ワタナベフラワー・ギターのイクロー

【キャサリーン！】



「長いあいだ気に入って使っていた柔軟剤が製造終了に。その柔軟剤シリーズは商品名に女の子の名前が付けられていて、私のお気に入りは『キャサリンちゃん』でした。仕方なく一番香りが近そうな『レイラちゃん』を買ってみたのですが……う〜ん、なんか違う。しばらく気の合う彼女を探してみます」



スタジオのメンバーは「それは残念やね〜」と同情。ボーカルのクマガイタツロウは「僕も柔軟剤には紆余曲折あって、今はクエン酸を使っている。香りをつけるんじゃなくて取るほうがメイン。香りはクマガイの匂いで勝負しています」と語った。

ワタナベフラワー・ボーカルのクマガイタツロウ

【だって怖かったんだもん】



「車で神戸から西宮に向かっていた時です。車線変更しようとしたタイミングで、後続の黒いベンツがほぼ同時に車線変更してきました。すると、相手は怒ったのか私の車に向かってパッシングしたりクラクションを鳴らしたり……。『そんなに悪いことはしてないだろ!?』と思いながら赤信号で止まった私の車に、サングラスをかけたいかつい男性がベンツから降りこちらに向かって走ってきました。その上、窓を叩いてきたではありませんか。さすがに何か言い返してやろうと窓を開けると『ガソリンの給油口がずっと開いていますよ！』と教えてくれました。めちゃくちゃ優しい人でした。見た目で判断していた自分が嫌になりました」



これにはメンバーから「恥ずかしいやつやで！」と突っ込みが。しかしながら、「どんな相手でも車から降りてこちらに走ってきたら身構えるよね。結果、あおり運転じゃなくてよかったですよ」と寄り添ってもいた。

イカつい車に乗ったイカつい兄さんに追っかけられたら「ドキっ」としますわな

【なんで私だけ】



「抽選制の親子体験で気球に乗れるイベントがあるということで、同僚4人と一緒にそれぞれの家族分を申し込みました。今まで何度か体験できるチャンスはあったのですが、天気の影響で中止になり『今回こそは！』と楽しみにしていました。抽選の結果、私だけ外れました」



「これは会社に行くのが気まずいな〜。当たった同僚も素直に喜べないかもしれないしかわいそう」とメンバーは反応。クマガイは「この相談者さんがテンション上げてみんなの話を聞くしかない。開き直って『ええな〜、どうやった？ 教えて教えて！』と積極的に話にいかないと。お互い気持ち悪い感じになる」とアドバイスしていた。

ワタナベフラワー・ベースのムサ

※ラジオ関西『Clip水曜日』10月29日放送回より