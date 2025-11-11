ワールドシリーズ第6戦

米大リーグのドジャースはブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）を制し、2年連続世界一に輝いた。第6戦で好判断を見せて勝利に貢献したジャスティン・ディーン外野手は、6日（日本時間7日）に40人枠から外れるアウトライトに。その後、ジャイアンツへの移籍が決まった。退団直前にはチームへの想いを語ったインタビューがあった。

米専門メディア「ザ・ドジャース・ブリード・ロス・ポッドキャスト・ネットワーク」は同日、公式YouTubeチャンネルでディーンのインタビュー動画を公開した。

28歳のディーンは、WS第6戦で輝いた。3-1とドジャース2点リードの9回無死一塁の場面。佐々木朗希投手の速球が弾き返されると、打球は左中間のフェンスと地面の隙間にスッポリ挟まって止まってしまった。中堅手のディーンは両手を挙げ、ボールデッドをアピール。好判断でエンタイトル二塁打に止めていた。

今季ブレーブスからドジャースに移籍した時の心境について「まず最初に、とにかくワクワクして感情が高ぶっていたよ」と告白。メジャー昇格後は「自分がどれくらい出場できるかは正直わからなかった」と本音も漏れた。それでも「グラウンドに立つときには、どんな形でもチームの助けになりたいと思っていた。この素晴らしいチームの一員になれたことには本当にワクワクしたし、自分たちには偉大な舞台で戦うチャンスがあると分かっていた」と話した。

さらにディーンはチームのWS優勝について「これは、僕たちのチームのメンバーやチームが持っているメンタリティを象徴していると思う。みんな才能があることを知っている。でも才能だけでは勝てない。才能のあるチームが目標に届かないこともたくさん見てきた。だからこそ、全員が最終目標にコミットするという意識を持っているんだ」と姿勢を称賛。「毎日練習場に来て、スター選手であろうと関係なく全力で練習をこなし、さらに追加の努力も惜しまない。みんな本当に一生懸命で、細部までこだわって努力している。そんな僕たちが一緒にプレーをする。そうして全てが一体となることこそが、間違いなくワールドチャンピオンになるためのレシピなんだ」とドジャースというチームを熱弁した。

退団発表前にチームへの想いを語ったディーン。その後ジャイアンツへの移籍が決まった。自身のインスタグラムでは「人生を変えてくれたLA、ありがとう！」と投稿。米ファンからは「チャンピオン、幸運を祈ってるよ」「このチームのためにしてくれたことすべてに感謝してる ジャイアンツにあなたのリングを見せつけるんだ」など激励コメントが寄せられていた。

ディーンは3Aで成績を残し、8月にメジャー昇格。シーズンでは守備固めや代走として18試合に出場していた。



