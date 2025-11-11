生後2ヶ月の子猫は、色々なものに興味津々なのだそう。この日も、気になったものを見つけて夢中で噛みついていたとのこと。飼い主さんが揺さぶっても離れない子猫の姿は、175万回以上も再生され、「ずっと諦めずかじり続けてるの愛しい」「なんだこの可愛い生物は」とのコメントが集まっています。

【動画：足に"嚙みついてきた子猫"→飼い主さんが揺らしてみると…】

飼い主さんの足に噛みついてみる

TikTokアカウント「もふもふのモフちゃん」さまに登場したモフちゃん。生後2ヶ月のモフちゃんは、何にでも興味津々のお年頃なのだそう。この日は飼い主さんの足が気になったようで、布団の上から噛みついていたとのこと。

飼い主さんが足を揺らしても、離そうとしないモフちゃん。ゆらゆら揺れ続けるモフちゃんの姿は、まるでダンスを踊っているかのようです。繰り返し見たくなると、クセになる人も続出している様子。

身の回りのものに興味津々

身の回りの物すべてが目新しく、触れるのが楽しいようで、別の日にはクッションのタグを噛んでいたのだとか。カサカサと音がするのが面白いのか、夢中で遊んでいたとのことです。

飼い主さんの指先のネイルも気になるのか、モフちゃんの顔の前に手を差し出すと、じゃれてきたのだそう。両手で掴んでみようとしたり、口に入れてみようとしたりと、色々と試していたとのこと。

おやつも遊びも全力

おやつはちゅーるが大好きなのだそうで、飼い主さんがちゅーるを見せると、音を聞きつけて走って飛んでくるのだとか。勢いよく食べる姿が子猫らしく、可愛らしいです。

紙袋の中で遊んでいるモフちゃん。身を乗り出したり袋の中に隠れたりと、元気いっぱいに遊んでいるとのこと。これからの成長を見守るのが楽しみですね。

飼い主さんの足に噛みついてゆらゆら揺れているモフちゃんの姿は、TikTokで175万回以上も再生され、「なんでこんなに可愛いの、家に欲しい」「可愛すぎて変な声出た」「地球上に存在してくれてるだけでありがたい存在モフモフ」「さすがに可愛すぎる...主はどうやって耐えてるんだ...」「ノリノリなの可愛い笑」「こんなことされたらもうずっと見てたい」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント「もふもふのモフちゃん」さまには、モフちゃんの日常の動画が投稿されています。生後数ヶ月なので、これからの成長を見守るのが楽しみですね。

