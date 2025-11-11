

Number_i、新TVCM「i Bright.−雪よりも透きとおれ。−」メイキング

Number_iが出演するコーセーのグローバルスキンケアブランド『雪肌精』が、冬シーズンの新TVCM「i Bright.−雪よりも透きとおれ。−」篇が、11月13日から全国で放映を開始する。

【動画】Number_i、新TVCM＆SPメイキング＆インタビュー

グローバルブランドミューズを務めるNumber_i（平野紫耀・神宮寺勇太・岸優太）が出演するCMは「i Bright.」シリーズの第3弾。全身オールホワイトの衣装を纏った3人が、しんしんと雪が降りしきる幻想的な白銀世界に舞い降りる。CM楽曲には、昨年5月リリースのMini Album『No.O -ring-』収録曲『i』を起用している。 CM楽曲『i』の歌詞である、＜a little bit happy＞を感じてられるような、冬のホリデーシーズンにぴったりな世界観のCMとなっている。

Number_iインタビュー

――今回の冬シーズンの『雪肌精』CM。「i Bright.」の第３弾となりますが、見どころは？神宮寺

今回、『雪肌精』といえば、名前にも入っている通り、「雪」がテーマなので、もうほんと待ってました！っていう感じです、僕らにとっては。平野

待ってましたね。岸

いや、ほんとに待ってましたね。綺麗だった。神宮寺 まっしろに澄んだ世界で、雪の透きとおった透明感だったり、きらめく輝きを存分に感じていただけるＣＭになったんじゃないかなと。平野

本当にすごく幻想的で、雪の世界に僕たち３人が『雪肌精』の化粧水・乳液・クリームの３つとリンクして、雪の化身のような存在になっていて、とても素敵なので、ぜひ見ていただけると嬉しいなと思います。――『雪肌精』のグローバルブランドミューズに就任して１年ですが、どんな１年でしたか？平野

雪肌精のミューズに就任してから、今回のＣＭで３回目。この１年、Number_i として、色んなことに挑戦させていただきましたが、ここで改めて「i Bright.」というメッセージは、僕たちの意思もすごく伝えられる、本当に素晴らしい素敵なメッセージだなと思いますし、これからまた未来に向かって、もっともっと『雪肌精』とともに輝ける１年になったら嬉しいなと思います。神宮寺

まさにその通り。僕は１年前のイベントで、『雪肌精』のミューズになってどんな肌を目指したいか、というお話で、「雪肌」を目指したい、と答えたんですが…。雪も降ってきたら消えるので、最後は透明になりそうなぐらいの透きとおった透明感のある肌になりたいなと。平野

なってきてるよ。なんかプルプルしてる。岸

綺麗ですよ。神宮寺

ちょっと恐縮なんですが、この１年、まわりからもこうやって言っていただけることが増えてきたので、これからもっともっと透明感を極めて、もっともっとビューティオーラを出していきたいなと思います。平野

頑張ります（笑）岸

３人でミューズをやらせていただいて、この１年間楽しかったなっていう記憶が鮮明に蘇ってきますね。あと、チャッチャチャッチャ系の僕でしたけど、ちゃんとスキンケアする２人を見習って、どの角度から見られても撮られても、モチモチプルプル肌だねって言われるように、この『雪肌精』で、保湿をしっかり心がけるようになりました。神宮寺

素晴らしい！平野

進化してるね。楽しくなってくるよね、日に日に変わっていく自分に。岸

うん。してないと気持ち悪い、みたいな感じで習慣化されて、意識がかなり変わりましたね。――『雪肌精』の３商品（化粧水・乳液・クリーム）ですが、Number_i の３人にそれぞれ例えるなら？平野

うーん、ジンは、「乳液」っぽいかな。神宮寺

乳液？平野

俺と岸くんの意見とかもまとめてくれたりするじゃない。繋いでくれたりとかさ、「化粧水」と「クリーム」の間を。そういうの上手じゃん。岸

俺もまさに「乳液」だと思ったね。自分がちょっとヘマした時とか拾ってくれるし、常に見てくれてる感覚。だから、守ってくれるっていう意味で、「乳液」かなって。神宮寺

なるほどね。 俺、紫耀は「化粧水」かなと。岸

あ、思ったね。平野

俺、「化粧水」、いっていいんですか？神宮寺

うん。最初にこう、お風呂から上がった後、何もつけてない状態に、「化粧水」とかつけるじゃないですか。そこの突破力というか、肌に染み込んでいく感じというか。紫耀はどんどん突破していく感じ。岸

まさに。しれっと、してるんだけど、これ、「化粧水」って例えたら、サラッとしてる…平野

ごめんなさい（笑）。しれっとしてる（笑）？岸

いや、サラッと。サラッと！ サラッと塗れるし、サラッとしてんだけど、気づいたら、あれ？うるおいある、みたいな。紫耀って、ご飯行った後、お会計ジャンケンしようか、ってなるじゃないですか。そしたら、もうサラッと、お会計してあったりするんですよ。神宮寺

サラッと「化粧水」のように（笑）岸

「化粧水」のように。神宮寺

なんだそれ(笑)平野

ベタついてない（笑）？サラッとしてる（笑）？岸

ベタついてない。やることやってる。サラッとしてるようで、実はやることやってるんですよ。神宮寺

それは目指したいね、みんなね。平野

え、じゃあ、俺からのお願いなんだけど、毎回お風呂あがりに、まず「化粧水」を塗る時は、俺のことを思い出してほしい。神宮寺

うわ、すごい（笑） サラッとしてない（笑）岸

ちょっと重いね〜（笑）平野

そういうお会計の時はサラッとしてるけど、しっかりこうね、浸透してくっていう意味で。毎回思い出してください、僕のこと。岸 しっかり、それぞれ３人を思い出してほしいですね(笑)。平野

でも、それで言うと、消去法じゃないんだけど、本当に岸くんは「クリーム」って感じがする。岸

あ、本当に？うれしい。平野

最近、僕たちがよく見てる性格診断みたいなのがあって、そこで、守ってくれる人、みたいな位置なんだよね。だから、本当に最後、僕たちを包んでくれるような。神宮寺

フタをする、というかね。包容力ね。平野

そうそうそう。ちゃんとこの２つをまとめあげてくれる。すごい、俺らに見えてきたな、これ（笑）。神宮寺

ね、すごい質問〜（笑）いい質問だ！平野

Number_i だ（笑）！この「化粧水」も「乳液」も「クリーム」も、それぞれやっぱりすごいチカラがあるけど、この３つが揃うと、もうすごいパワーになるじゃないですか。僕たちもこうなりたいなっていう。岸

たしかにね。３つで一つ、みたいな。平野

ちゃんと１つずつ、ちゃんと自分の得意なものを持っていて、で、３人集まった時の強さ、みたいな。それがまさにこの３セット。こうなれるように頑張ろうね。岸

うん。頑張りたい。