

Number_i、新TVCM「i Bright.−雪よりも透きとおれ。−」篇場面カット

Number_iが出演するコーセーのグローバルスキンケアブランド『雪肌精』が、冬シーズンの新TVCM「i Bright.−雪よりも透きとおれ。−」篇が、11月13日から全国で放映を開始する。

【動画】Number_i、新TVCM「i Bright.−雪よりも透きとおれ。−」篇

グローバルブランドミューズを務めるNumber_i（平野紫耀・神宮寺勇太・岸優太）が出演するこのCMは「i Bright.」シリーズの第３弾。全身オールホワイトの衣装を纏った3人が、しんしんと雪が降りしきる幻想的な白銀世界に舞い降りる。

彼らはまるで雪の化身。清らかで凛とした佇まいと、みずみずしく澄みきった透明感。CM楽曲には、昨年5月リリースのMini Album『No.O -ring-』収録曲『i』を起用している。

神宮寺勇太は今回のテーマについて「『雪肌精』といえば、名前にも入っている通り、“雪”がテーマ。僕らにとっては、もうほんとに待ってました！」とコメント。平野紫耀も「本当にすごく幻想的。僕たち３人が『雪肌精』の化粧水、乳液、クリームの３つとリンクして、雪の化身のような素敵な存在になれました」と自信をのぞかせた。岸優太に至っては「雪よりも透きとおれ。というテーマなので、透き通って消えて見えなくなってしまうぐらいの透明感を目指してみた」と、意気込みを語っている。

『雪肌精』は美白ケアで冬の過酷な乾燥から、うるおいと透明感を守りぬくことをテーマにしている。CM放映に合わせ、対象商品購入者の中から抽選で合計3500人にプレゼントが当たる「i Bright.Campaign」も実施。

さらに、この冬は東京（新宿）と大阪（道頓堀）で、『Number_i×雪肌精』の新ムービーが超大型ビジョンで登場する。