『ちょっとだけエスパー』第4話 “文太”大泉洋たちの前に“市松”北村匠海が姿を見せる
大泉洋が主演を務め、宮崎あおいが共演するドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第4話が11日の今夜放送される。
【写真】意気投合する四季（宮崎あおい）と市松（北村匠海）
本作は、野木亜紀子脚本で贈るジャパニーズ・ヒーロードラマ。主人公・文太に大泉、文太の謎多き妻・四季に宮崎あおい、文太のエスパー仲間・桜介にディーン・フジオカ、円寂に高畑淳子、半蔵に宇野祥平、そして文太らに接近する謎の大学生・市松に北村匠海と、錚々たる顔ぶれが共演する。
■第4話あらすじ
文太たちが飲んでいるエスパーを発現させるための“Eカプセル”を、風邪薬と間違えて四季が飲んでしまった。四季がエスパーになってしまうのではないかと気が気でない文太。なにか不思議なことが起こっていないか確認していると、四季は「いつも誰かに見られている気がする」と言い始める。
一方、文太らにミッションを課しているノナマーレ社長・兆（岡田将生）は“得体の知れない未確認因子”の存在を感じ始める。
ある日、「たこっぴ」に招かれざる客がやってくる。「たこ焼き研究会」に所属する大学生・市松だ。たこ焼き愛で四季と意気投合したという市松だが、なにやら仲良さげな様子を見て、ほのかな嫉妬心が芽生える文太。同時に、彼こそがストーカーなのではないかと疑い、半蔵と調査を開始する。また、時を同じくして、桜介にも驚きの出来事が起こっていた。
そんな中、文太はたまたま四季の誕生日を知ることに。偽りの夫婦とはいえ、なにかプレゼントをせねば、と焦りだす文太。さらにヒーローたちには不穏な“異変”が忍び寄る…。
ドラマ『ちょっとだけエスパー』は、テレビ朝日系にて毎週火曜21時放送。
※宮崎あおいの「崎」の字は正確には「たつさき」
