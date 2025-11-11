スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のケン・ローゼンタール記者は、ドジャースが今オフFA市場最大の目玉となるカブスのカイル・タッカー外野手（28）の獲得に最も近い位置にいると報じている。

記事によると、タッカーのスムーズな打撃フォームと安定した生産性は、年齢を重ねた殿堂入り級のスター選手たちが主軸を担うドジャース打線との相性が抜群だという。

フレディ・フリーマンは36歳、ムーキー・ベッツは先月33歳、大谷翔平も来夏32歳になる。ドジャースは今季もチャンピオンチームとしての底力を発揮したが、攻撃陣には衰えの兆しが見られ、ポストシーズンでは山本由伸ら投手陣の好投に支えられた側面が強かった。外野手の補強は最優先課題だ。

テオスカー・ヘルナンデスは守備が不安定で、OPS .738はキャリア最低を記録。トミー・エドマンはセンターを守れるが、足首の故障により今季ほとんど外野でプレーできなかった。ローゼンタール氏は、合理的な再編プランとして、ヘルナンデスを左翼に戻し、右翼にタッカーを配置することで打線全体が一気にダイナミックさを取り戻すと分析している。