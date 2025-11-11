お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が10日、自身のYouTubeチャンネルを更新。定番企画「1人賛否」内で、5日に発表された「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」にノミネートされた30語の「薬膳」にツッコミを入れた。

粗品はノミネートされた30語を順に読み上げた上で「30個ありましたけど、是全部、今年の世相を表すようなところでほんとに今年の文句ない、すごいですね。どれが大賞になっても、おめでとうございまーす！」と切り出した。そして鉄板フレーズ「ただぁ！」を発射し、「薬膳!? おい、薬膳ってなんやねん！ さすがに！」と大声を張り上げた。

「薬膳」とは、季節にあわせた旬の食材の組み合わせと、薬膳効果のある食材を取り入れることでできる、からだをととのえる身近な料理として流行しているという。

薬膳の意味を読み上げた上で「分かっとるわ! 知ってるよ。昔から流行ってるやろ、別に。火鍋とかやろ？ 流行りまくってるよ、そんなん」とツッコミを入れた。そして「薬膳の説明に薬膳っていう言葉を使うなよ。『薬膳効果のある…』やないねんお前。それを聞いとんねん」とまっとうな指摘も入れた。

さらに「麻辣湯は分かる。タピオカ的な。料理やから。これが流行った、みたいな」と言った上で「薬膳〜？」「誰が推薦したん？ 薬膳」などと再びツッコミを入れた。

同企画は「最近のSNSニュース斬った」のタイトルで、粗品自身の意見ではなく、あくまで「コント」と前置きした上で最新の話題にツッコミを入れていく。粗品が口にした「ただぁ！」は同企画の鉄板フレーズ。

◇ ◇ ◇

ノミネートされたのは以下の30語。トップ10は12月1日に発表。同日に表彰式が開催される。

・エッホエッホ

・オールドメディア

・おてつたび

・オンカジ

・企業風土

・教皇選挙

・緊急銃猟／クマ被害

・国宝（観た）

・古古古米

・7月5日

・戦後80年／昭和100年

・卒業証書 19・2秒

・チャッピー

・チョコミントよりもあ・な・た

・トランプ関税

・長袖をください

・二季

・ぬい活

・働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相

・ビジュイイじゃん

・ひょうろく

・物価高

・フリーランス保護法

・平成女児

・ほいたらね

・麻辣湯

・ミャクミャク

・薬膳

・ラブブ

・リカバリーウェア