¡¡ÇÐÍ¥¤ÎË§º¬µþ»Ò¤¬¼ç±é¡¢King ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬¶¦±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø·¯¤Î´é¤Ç¤Ïµã¤±¤Ê¤¤¡Ù¡Ê14Æü¸ø³«¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÍ½¹ð¡¢¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø·¯¤Î´é¤Ç¤Ïµã¤±¤Ê¤¤¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÍ½¹ð
¡¡Ìë¤Î¥×¡¼¥ë¤òÁ°¤Ë¤·¤¿Î¦¡ÊË§º¬¡Ë¤È¤Þ¤Ê¤ß¡Ê¹â¶¶¡Ë¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡¢É÷¤¬¿á¤¯²»¤äÃî¤ÎÌÄ¤À¼¤Ë2¿Í¤Î¿¼¸ÆµÛ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë°ÕÌ£¿¼¤Ê¥«¥Ã¥È¤Î¸å¡¢¡Ö15Ç¯Á°¡¢²¶¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤ÏÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¡×¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢º£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤âÂÎ¤Ï¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Î¦¤ÎÂæ»ì¤¬Â³¤¯¡£2¿Í¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î»ö¼Â¤òÃ¯¤Ë¤âÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤Ê¤¯Êâ¤ó¤Ç¤¤¿»þ´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢15ºÐ¤«¤é30ºÐ¤Þ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤¬ËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢¾éÃÌº®¤¸¤ê¤Ë¡¢¤Ç¤â¡¢¾¯¤·¤Î´üÂÔ¤âÊú¤¤Ê¤¬¤é¡ÈËÜÅö¤Î¡ÉÎ¾¿Æ¤ËÅê¤²¤«¤±¤¿¼ÁÌä¡£¡Ö¿åÂ¼¤µ¤ó¤ÈËÍ¤ÎÃæ¿È¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡£ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÀ¸ÍýÅª¤Ë¼õ¤±ÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦»Ä¹ó¤Ê¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£µ¢¤êÆ»¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¸µ¤ËÌá¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤ÈÂç¤¤ÊÉÔ°Â¤Ë¶î¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¹â¹»1Ç¯À¸¤«¤é¡¢2¿Í¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡²ÈÂ²¤È¤âÎÉ¤¤´Ø·¸À¤òÃÛ¤¡¢¤¦¤Þ¤¯Î©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¦Áê¼ê¤Î»Ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢µï¾ì½ê¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æü¡£À¸¤ß¤Î¿Æ¤È¤ÎÊÌ¤ì¤Ë¡¢Â©»Ò¤È¤·¤ÆÎ©¤Á²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Æü¡£¡ÈËÜÅö¤Î¡ÉÄï¡¦Ï½¤È¡¢¡È·»¤ÎÍ§¿Í¤È¤·¤Æ¡ÉÂçÀÚ¤Êµ²±¤ò¶¦Í¤·¤¿Æü¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿Ì´¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè³ð¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¸ç¤Ã¤¿Æü¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë¤Ç¤¤¿É×¤È»Ò¤É¤â¤È²á¤´¤¹¡¢²¿µ¤¤Ê¤¯¤â¹¬¤»¤ÊÆü¡£15Ç¯´Ö¡¢Êâ¤ó¤Ç¤¤¿Á´¤Æ¤Î»þ´Ö¤¬¡¢ÄË¤¯¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡¡30ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸µ¤ËÌá¤ëÊýË¡¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¡¢2¿Í¤Î´¶¾ð¤ÏÂç¤¤¯ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£¡Öº£¤Î²¶¤¿¤Á¤¬Ìá¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤Ã¤Æ¡¢¿È¾¡¼ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÏ³¤é¤¹Î¦¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎËÜÅö¤Î»Ñ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤Î¤Ê¤Ë¤¬°¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤Þ¤Ê¤ß¡£¡ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÀ¼Á¾å¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÎÁÛ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËËÜ¿´¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¢¤¦¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÎ¦¤È¤Þ¤Ê¤ß¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤ó¤ÊÌ¤Íè¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¿¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¡ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤â¤Î¡É¤ÎºîÉÊ¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¥¢¥ë¤ÊÁÛ¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¹¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÍ½¹ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤â¡¢2¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ê£»¨¤ÊÁÛ¤¤¤òÊú¤¨¤ëÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤Ç¤â¡ÈËÍ¡É¤¬À¸¤¤ë¤³¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡×¡¢¡ÖËÜÅö¤Ï¡È·¯¡É¤Î¤â¤Î¤À¤«¤é¡¼¡×¤È¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´°À®¤¹¤ë¥³¥Ô¡¼¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±¿Ì¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë¾ì½ê¤È¤Ê¤ë¥×¡¼¥ë¤Ç¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÎ¦¤È¤Þ¤Ê¤ß¤Î»Ñ¤â¡£¡ÖÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬¿åÂ¼¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö»ä¤âº£¡¢Æ±¤¸¤³¤È¸À¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¡¢2¿Í¤Î15Ç¯¤ËµÚ¤Ö¡¢²¿¤È¤â¸À¤¤É½¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Í£°ìÌµÆó¤Î´Ø·¸À¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
