“日本最強”ヒグマの脅威…時速50キロ、パンチ力は2トン もし出会ったら“ゆっくりと顔を背けずにその場を離れる”
相次ぐ人的被害によって、身近な存在になってしまったクマ。
もしも出会ったときに、どう対応するべきか？
そこで取材班は、北海道にあるヒグマの生態を学べる施設を取材した。
「立ち上がって両手を上げたら3メートル」
15ヘクタールもの広大な自然…。
その中で生活するクマの生態から、命を守るヒントを探ることに。
安全を確保のもと、飼育員とともにクマが暮らす獣舎に向かった。
十勝サホロリゾート ベア・マウンテン 坂出勝園長：
クマの部屋に入る扉も2重、南京錠も2重。必ず2人以上の人間で獣舎に入る。安全策ですね。
厳重に管理された扉を抜け奥に進んでいくと、日光浴をしている巨大なクマの姿が…。
ーー何kgくらいあるんですか？
十勝サホロリゾート ベア・マウンテン 坂出勝園長：
これで380kgはあると思うんですけど。冬毛になっているので、かなり体は大きく見えると思います。立ち上がって両手を上げたら、3メートルぐらいは。
記者リポート：
かなりの大きさです。こちらに向かって、ゆっくり歩いてきました。
施設では、11頭もの成獣のクマが飼育されていて、現在は冬眠シーズンに入るための準備をしているという。
一見、穏やかそうに見えるクマだが、その姿を観察してみると…
記者リポート：
すごく鋭い爪を持っています。
さらにクマには、人間では到底太刀打ちできない驚異的な身体能力があるという。
ーー野生とかでは、どれぐらいの速さで走るんですか？
十勝サホロリゾート ベア・マウンテン 坂出勝園長：
全速力で時速50kmぐらい。300kg超えるような動物が、それだけ機敏に動ける筋肉を持っているということ。まず人間ではどうにもならない。
クマが走る速度は時速50kmにもなり、100メートルを約7.2秒で走ることになる。人類が持つ世界記録より、2秒以上も早いスピード。
これは、2023年に北海道・大樹町で撮影された映像。
走行中の車と同じスピードで、クマが併走している。
十勝サホロリゾート ベア・マウンテン 坂出勝園長：
持久力もありますし、カラダの大きさの割には柔軟性があるというか、カラダも柔らかい。
また、泳ぎも得意なので、広い範囲を移動もできるという。
さらに…
猛スピードで車へ体当たり。フロントガラスをいとも簡単に破壊してしまう、クマの驚異的パワーについては…。
十勝サホロリゾート ベア・マウンテン 坂出勝園長：
パンチ力は2トンといわれています。例えばお相撲さんが「はっけいよい、のこった」って、当たりますよね。あの衝撃が1トンといわれていますので、その倍のパンチ力。
襲われるようことがあったら、もう覚悟しないといけないぐらい“日本最強”。
パワーとスピードを合わせ持ち、“最強”とうたわれるクマ。
たびたびカメラに撮影されるクマの鳴き声は、“危険なサイン”だと担当者は指摘する。
十勝サホロリゾート ベア・マウンテン 坂出勝園長：
普段、鳴き声っていうのはほとんど発しません。
緊張状態で、そのときに威嚇として鳴き声を聞くことがあります。
声が聞こえる範囲に自分がいるんだと思えば、すぐにでもその場を離れるというのが一番いいと思いますね。
もしも出会ってしまったら、クマを興奮させないように、ゆっくりと顔を背けずにその場を離れることが重要だ。
（「イット！」 11月10日放送より）