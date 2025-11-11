お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が10日、自身のYouTubeチャンネルを更新。定番企画「1人賛否」内で、5日に発表された「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」の選考委員に今年から参画した講談師の神田伯山（42）についてツッコミを入れた。

「流行語大賞」の選考委員には漫画家やくみつる氏を始め、女優室井滋、漫画家・コラムニスト辛酸なめ子氏、タレントのパトリック・ハーラン、「現代用語の基礎知識」編集長の大塚陽子氏に加え、今年から伯山が参加した。

粗品は、かつての伯山のラジオでの発言などをきっかけに、たびたびYouTubeやメディアなどで攻撃するなど”因縁の関係”。

粗品は「新たな委員として神田伯山氏が加わっている」と伯山が選考委員入りしたことに触れ「神田伯山？」と驚きの声を上げた。

続けて「おい！ 俺のフレーズ全滅するやん、じゃあ。絶対通らんやん。『ただぁ！』とか俺狙ってたのに。流行語。えぇ？ あかんやん」と語った。

さらに「『神田伯山おもんないやろ！』ってのはノミネートされてんのか？ ちゃんと」と投げかけた。

同企画は「最近のSNSニュース斬った」のタイトルで、粗品自身の意見ではなく、あくまで「コント」と前置きした上で最新の話題にツッコミを入れていく。粗品が口にした「ただぁ！」は同企画の鉄板フレーズ。