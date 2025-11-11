歌舞伎俳優中村橋之助（29）、元乃木坂46の女優能條愛未（31）が10日、都内で、婚約発表会見を行った。舞台共演をきっかけに知り合い、4年半の交際を実らせた。来年初夏に挙式、披露宴を執り行う。

◇ ◇ ◇

着物で金びょうぶの前に並んだ2人。婚約を報告した橋之助は「幸せいっぱいでございます。役者としても1人の男としても、お客さま、家族、仲間を大事に、そして愛未を大事に、すてきな家庭を築いてまいりたい」と話し、能條も「幸せをかみしめております」と笑みを見せた。

能條の着物は、橋之助の母でタレント三田寛子が、91年に中村芝翫（当時3代目橋之助）と婚約会見をした時に着ていたもの。能條は「着物を通してお母さまのパワーを得られる気がしてうれしい」。橋之助も「祖父（7代目）芝翫が、父と母の会見のために選んだ着物。愛未が思いを受け止めてとてもうれしい」と話した。

21年1〜2月のミュージカル「ポーの一族」共演をきっかけに交際が始まり、4年半の交際で「愛未と一緒にいると力になる」（橋之助）、「生きてきた中で最も尊敬できる人。生涯を共にしたい」（能條）と感じたという。プロポーズは今年7月のハワイ旅行だった。橋之助は「『愛未にたくさんいい思いをさせられる男でいますから、結婚してください』と言いました」と振り返り、能條は「『もちろんです』と答えました。涙が止まらなかった」と話し、左手薬指に輝くハリー・ウィンストンの婚約指輪を見せた。

能條は今後の仕事について「第一優先は夫のサポート。その中で可能な範囲内で続けていく」とし、歌舞伎界の決まり事などを学ぶとした。橋之助は3兄弟の自分を重ね「弟たちのような子供が育てられるような温かい家庭に」と言うと、能條も「3兄弟を見ていると心温まります。2人、3人とにぎやかな家庭になれば」と希望を語った。【小林千穂】

◆中村橋之助（なかむら・はしのすけ）1995年（平7）12月26日生まれ、東京都出身。屋号は成駒屋。8代目中村芝翫とタレント三田寛子の長男。00年9月歌舞伎座「京鹿子娘道成寺」などで初代中村国生を名乗り初舞台。16年10、11月歌舞伎座「一谷嫩軍記（いちのたにふたばぐんき）」などで4代目橋之助襲名。弟中村福之助、中村歌之助と行う自主公演「神谷町小歌舞伎」も人気。ほか、舞台「サンソン−ルイ16世の首を刎ねた男−」、NHK大河ドラマ「毛利元就」、映画「シンペイ〜歌こそすべて〜」など出演。

◆能條愛未（のうじょう・あみ）1994年（平6）10月18日生まれ。神奈川県出身。小学生時代から歌やダンス、バレエのレッスンを受け、ミュージカル出演経験も。11年8月乃木坂46に1期生として加入。12年2月のデビューシングル「ぐるぐるカーテン」で選抜入り。18、19年ミュージカル「少女革命ウテナ」で主演。同年12月にグループを卒業。演技力に定評があり、舞台「新・熱海殺人事件」「グッドバイ」「憂国のモリアーティ」など多数、映画は「死の実況中継 劇場版」など。163センチ。血液型A。