¤³¤³ºÇ¶á¤ÎÆüËÜ¤Îµ¤¾Ý¤Ï´¨ÃÈº¹¤ÎÂç¤¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤¬Ä¹¤¯¡¢Îä¤¨¤òÁÊ¤¨¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§shimi¡¿PIXTA¡Ë
¡Ú¿Þ²ò¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤ï¤«¤ë¡Û¼«Î§¿À·Ð¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¡Ö¤æ¤¬¤ß¡×¥Á¥§¥Ã¥¯
¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¿ÈÂÎ¤¬¤À¤ë¤¤¡×¡Ö¥Ù¥Ã¥É¤«¤éµ¯¤¾å¤¬¤ë¤Î¤¬¤Ä¤é¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔÄ´¤¬Â³¤¯¤È¤¡¢¤½¤ì¤Ï·è¤·¤Æ¡Ö¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¼å¤¤¤«¤é¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬ÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤ò¡Ö¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¡×¤È¹Í¤¨¡¢¿©»ö¤ä±¿Æ°¡¢ÆþÍá¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊýË¡¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«²þÁ±¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤¬¡Ö¼«Î§¿À·Ð¤À¤±¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤òº¬ËÜ¤«¤é²þÁ±¤·¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤·¤ó¤É¤¤ËèÆü¡×¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢¼«Î§¿À·Ð¡¢µ¤¾Ý¡Êµ¤°µ¡¦¼¾ÅÙ¡¦µ¤²¹¤Ê¤É¡Ë¡¢¹ü³Ê¡Ê»ÑÀª¡Ë¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÍ×°ø¤òÆ±»þ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÏÁê¸ß¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤ì¤«1¤Ä¤À¤±¤òÀ°¤¨¤Æ¤â¡¢»Ä¤ê¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐÉÔÄ´¤ÏÄ¹°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¼«Î§¿À·Ð ¤³¤ì1ºý¤Ç¤¹¤Ù¤ÆÀ°¤¨¤ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤»¤¿¤¬¤äÆâ²Ê¡¦¿À·ÐÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¤Ç°å³ØÇî»Î¤Îµ×¼ê·ø»Ê»á¤¬¡¢¤³¤ì¤é3¤Ä¤ÎÍ×°ø¤òÌµÍý¤Ê¤¯À°¤¨¤ëÊýË¡¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Îµ×¼ê·øÀèÀ¸¤¬¡Ö¼«Î§¿À·Ð¤òÀ°¤¨¤ëÌë¤Î½¬´·¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¿²¤ë90Ê¬Á°¤ÎÆþÍá¤Ç¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ë
ÆþÍá¤ò¥·¥ã¥ï¡¼¤À¤±¤ÇºÑ¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
°ìÆü¤ÎÎä¤¨¤ò¤È¤ê¡¢ºÂ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î»ÑÀª¤Ê¤É¤ÇÂÚ¤Ã¤¿·ìÎ®¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ÆþÍá¤Ç¤¹¡£ÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤ò²¹¤á¡¢Îä¤¨¤ò¤È¤ë¡¢¿å°µ¤Ë¤è¤êÁ´¿È¤Î·ìÎ®¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡¢¿å¤ÎÉâÎÏ¤Ç¿ÈÂÎ¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡¢¿´¿È¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¡¢Ì²¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡¢¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿È¶á¤¹¤®¤Æ¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÆþÍá¤ò½¬´·¤Å¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÂÎÄ´¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤¬ÆþÍá¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£ÆþÍá¤ò¤¹¤ë¤ÈÉû¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â°ÂÌ²¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¿¼ÉôÂÎ²¹¡ÊÇ¾¤äÆâÂ¡¤Ê¤É¿ÈÂÎ¤ÎÆâÉô¤ÎÂÎ²¹¡Ë¤ÎÊÑ²½¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤êÎÉ¼Á¤Î¿çÌ²¤¬¤È¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Í¤ÎÂÎ²¹¤Ë¤ÏÆüÆâÊÑÆ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½¢¿²Ãæ¤Î¸áÁ°3¡Á5»þ¤¬ºÇ¤âÄã¤¯¡¢µ¯¾²»þ¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸á¸å5¡Á6»þ¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¡¢¤½¤·¤Æ½ù¡¹¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Î¤È¤¤ÏÂÎ²¹¤¬¹â¤á¤Ç¡¢Éû¸ò´¶¿À·ÐÍ¥°Ì¤Î¤È¤¤ÏÂÎ²¹¤¬Äã¤á¤Ç¤¹¡£
Ì²¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¿¼ÉôÂÎ²¹¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤Ç¤¹¡£
ÆþÍá¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¿¼ÉôÂÎ²¹¤¬0.5¡Á1.0¡î¤Û¤É¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤«¤é½Ð¤ÆÌó90Ê¬¸å¤Ë¤Ï¡¢¿¼ÉôÂÎ²¹¤¬0.5¡Á0.7¡î¤¯¤é¤¤²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤¯¤ÈÌ²¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¿çÌ²¤¬¿¼¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆþÍá»þ¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È3Áª
½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï3¤Ä¤Ç¤¹¡£ÂÎÄ´¤¬°¤¤¤È¤¤ÏÆþÍá¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤âÂçÊÑ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
¡ ¤ªÅò¤Î²¹ÅÙ¤Ï38¡Á41¡îÄøÅÙ¡£
42¡î°Ê¾å¤ÎÇ®¤¤¤ªÅò¤Ï¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢ ÆþÍá»þ´Ö¤Ï10¡Á20Ê¬¡£¼ó¤Þ¤Ç¿»¤«¤ëÁ´¿ÈÍá¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡ÊÈ¾¿ÈÍá¤Ê¤é20¡Á30Ê¬¡Ë¡£
£ ½¢¿²¤Î90¡Á120Ê¬Á°¤ËÆþÍá¤òºÑ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¡£
ÆþÍá¤È¿çÌ²¤Ï¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¿´¿È¤Î²óÉü¤ËÂç¤¤¯ÌòÎ©¤Á¼«Î§¿À·Ð¤âÀ°¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ°¤±¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¼ó¤ò²¹¤á¤ë¤À¤±¤ÇOK
¼«Î§¿À·Ð¤È¤¦¤Þ¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÊýË¡¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼ó¤Î¥±¥¢¤Ç¤¹¡£
¼ó¤Î¤³¤êÍ½ËÉ¡¢¼ó¤ÎÎä¤¨ÂÐºö¤ò¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼ó¤ä¸ª¤Î¤³¤ê¤Ë¤ªÇº¤ß¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¼ó¤È¸ª¤Ï¡¢¤³¤ê¤äÄË¤ß¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¼ó¤ÏºÙ¤¯¤Æ¶ÚÆù¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢5kgÁ°¸å¤â¤¢¤ë½Å¤¿¤¤Æ¬¤ò»Ù¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÊÑÂç¤¤ÊÉéÃ´¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¼ó¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë»ÑÀª¤ä¡¢¤¦¤Ä¤à¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ê¤É¤Ï¡¢¼ó¤Ë¤ÏÄÌ¾ï¤Î3ÇÜÄøÅÙ¡Ê15kg¤Û¤É¡Ë¤ÎÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ó¤Ë¤Ï½ÅÍ×¤Ê¿À·Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Î§¿À·Ð¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¼ó¤Î¶ÚÆù¤¬¶ÛÄ¥¤·¤Æ·ì¹ÔÉÔÎÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔÄê½¥ÁÊ¡Ê¤Õ¤Æ¤¤¤·¤å¤¦¤½¡Ë¤Î¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Î§¿À·Ð¼ºÄ´¾É¤ä¸¶°ø¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÉÔÄ´¤ËÇº¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢µ¤¾ÝÉÂ¤ÎÊý¤Ï¡¢¿Ç»¡¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¼ó¸ª¤Î¶ÛÄ¥¤¬¤«¤Ê¤ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ°¤¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¼ó¤Î¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤¬ËýÀ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¼ó¸ª¤¬¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤éµ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¼ó¤ò²¹¤á¤Æ¡¢¶ÚÆù¤Î¶ÛÄ¥¤ò¤æ¤ë¤á¤ë¤È¡¢Éû¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿´¿È¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¼ó¤Ë¤ÏÂÀ¤¤Æ°Ì®¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²¹¤á¤ë¤ÈÁ´¿È¤Î·ìÎ®¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ý¥«¥Ý¥«¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¼ó¤ÏÏª½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÊ¬Îä¤¨¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Æü¾ï¤«¤é¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼ó¤ò²¹¤á¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Û¥Ã¥È¥¿¥ª¥ë¤äÈ©¤ËÄ¾ÀÜÅ½¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÄã²¹¥«¥¤¥í¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡Ê¤ä¤±¤É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡¦¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ä¥Í¥Ã¥¯¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¡¢¥¹¥È¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡ÊÆüº¢¤«¤é»ý¤ÁÊâ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ë
¡¦ÅòÁ¥¤ËÆþ¤Ã¤Æ¼ó¤Þ¤Ç¿»¤«¤ë
¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¼ó¤¬ÉÛÃÄ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ó¤ÏÎä¤¨¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤ì¤¬ÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ä«°ìÈÖ¤Ë¥Û¥Ã¥È¥¿¥ª¥ë¤Ç¼ó¤ò²¹¤á¤ë¤È¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Î¼ó¸ª¤³¤ê¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤¯°ìÆü¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½ë¤¤»þ´ü¤Ç¤â¥¨¥¢¥³¥ó¤Î±Æ¶Á¤Ç¼ó¤¬Îä¤¨¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¨Àá¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¼ó¤Î¥±¥¢¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´Ä¶¤ä¾õ¶·¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¼ó¤ò²¹¤á¤ëÊýË¡¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä«µ¯¤¤¿¤é¥³¥Ã¥×°ìÇÕ¤ÎÇòÅò
ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎÊý¤Ï¡¢¿©»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤È¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¿²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¿åÊ¬¤ò¤È¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ÇÈ¯´À¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¤¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤ÇÃ¦¿å¤®¤ß¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÉÔ´¶¾øÝõ¡Ê¤Õ¤«¤ó¤¸¤ç¤¦¤»¤Ä¡Ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢´À¤ò¤«¤¯¤³¤È°Ê³°¤Î¡¢ÈéÉæ¤ä¸ÆµÛ¤«¤é¤Î¿åÊ¬ÁÓ¼º¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯¤ÊÀ®¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢¾ï²¹¤Î´Ä¶²¼¡¦°ÂÀÅ»þ¤Ë¤Ï¡¢ÈéÉæ¤«¤éÌó600ml¡¢¤µ¤é¤Ë¸Æµ¤¤«¤é¤ÏÌó300ml¤Î¿åÊ¬¤ò°ìÆü¤Ç¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¿åÊ¬¤ò¤È¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤¬6¡Á8»þ´Ö¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢Ä«¤Îµ¯¾²»þ¤Ë¤Ï¿ÈÂÎ¤ÏÃ¦¿å¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Î§¿À·Ð¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¿²´À¤ò¤«¤¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢Í¾·×¤Ë¿åÊ¬¤òÍß¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤½¤³¤Çµ¯¾²¸å¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥³¥Ã¥×°ìÇÕ¤Î¾ï²¹¤ÎÇòÅò¡Ê¤µ¤æ¡Ë¤ò°û¤à¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤ì¤Ð10Ê¬¤¯¤é¤¤¤«¤±¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê°û¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ä«¡¢ÇòÅò¤ò°û¤à¥á¥ê¥Ã¥È5Áª
Ä«¤ËÇòÅò¤ò°û¤à¤³¤È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼«Î§¿À·Ð¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¤¦¤Þ¤¯ÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë
¼«Î§¿À·Ð¤ÏÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¶ì¼ê¤È¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÌ²¤ê¤«¤é³Ð¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼«Î§¿À·Ð¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÊÑ²½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿²µ¯¤¤Ë¥À¥Ã¥·¥å¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¿´¿È¤òÌÜ³Ð¤á¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Î§¿À·Ð¤Ë¤«¤«¤ëÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢°ßÄ²¤ÎÆ°¤¤ò³èÈ¯¤Ë¤¹¤ë¸ú²Ì
¿²µ¯¤¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤ÏÃ¦¿å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Îä¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÇòÅò¤ò°û¤à¤³¤È¤ÇÆâÂ¡¤òÌÜ³Ð¤á¤µ¤»¡¢¿©Íß¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢¾Ã²½µ¡Ç½¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
£ÊØÈë²ò¾Ã¸ú²Ì
°ß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä²¤ÎÆ°¤¤â³èÀ²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿åÊ¬¤òÊäµë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿ÈÂÎ¤¬½á¤¦¤ÈÊØ¤Ë¤â¿åÊ¬¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÇÓÊØ½¬´·¤¬À°¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì
¿å¤Ë¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤Çºî¤é¤ì¤¿Ï·ÇÑÊª¤òÇÓ½Ð¤¹¤ë¤Ï¤¿¤é¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿åÊ¬Êäµë¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢·ì±Õ¤ä¥ê¥ó¥Ñ¤ÎÎ®¤ì¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢¤à¤¯¤ß¤Î²ò¾Ã¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÇòÅò¤Ï²¹¤«¤¤°û¤ßÊª¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÎÆâ¤¬²¹¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¤µ¤é¤Ë·ì¹Ô¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥´ðÁÃÂå¼Õ¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¸ú²Ì
ÆâÂ¡²¹ÅÙ¤¬1¡î¾å¤¬¤ë¤È¡¢´ðÁÃÂå¼Õ¤¬10¡Á20¡ó¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ä«¤ËÇòÅò¤ò°û¤à¤È¡¢¿ÈÂÎÁ´ÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Âå¼Õ¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¿ÈÂÎÁ´ÂÎ¤Î¤Ï¤¿¤é¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇòÅò¤Îºî¤êÊý¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ ¤ä¤«¤ó¤Ë¿å¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¶¯²Ð¤ÇÊ¨Æ¤µ¤»¤Þ¤¹¡Ê¿åÆ»¿å¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢»ÄÎ±±öÁÇ¤ä¥È¥ê¥Ï¥í¥á¥¿¥ó¤ò½üµî¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
¢ Ê¨Æ¤·¤¿¤é¼å²Ð¤Ë¤·¤Æ¡¢¤ä¤«¤ó¤Î¤Õ¤¿¤ò³°¤·¤Þ¤¹¡£
£ ¤½¤Î¤Þ¤Þ10¡Á15Ê¬¤Û¤É¼å²Ð¤Ë¤«¤±¤Æ¤«¤é²Ð¤ò»ß¤á¤Þ¤¹¡£
¤ ¤ä¤«¤ó¤Î¤ªÅò¤ò¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤ËÃí¤¤¤Ç¡¢50¡î°Ê²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡£°û¤á¤ë²¹ÅÙ¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ä´À°¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´ÊÃ±¤ËÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Çºî¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢200ml¤Î¿å¤ò¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤ËÆþ¤ì¡¢500¡Á600W¤Ç2Ê¬¤¯¤é¤¤²¹¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËèÄ«¤Î½¬´·¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Êµ×¼ê·ø »Ê ¡§ ¤»¤¿¤¬¤äÆâ²Ê¡¦¿À·ÐÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡Ë