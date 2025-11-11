21世紀に入ってからクラブと代表で最もPKを決めている選手は誰なのか。サッカーファンにとっては簡単な問題かもしれないが、最多はアル・ナスルでプレイするFWクリスティアーノ・ロナウドだ。



凄いのはその本数で、今回英『GIVE ME SPORT』が紹介したTOP10の中でも本数は圧倒的だ。



10位：ドゥシャン・タディッチ（85ゴール）



8位：チーロ・インモービレ&フランチェスコ・トッティ（86ゴール）





GOAL: CRISTIANO RONALDO SCORES HIS 953RD CAREER GOAL!!



Neom SC 0-2 Al-Nassrpic.twitter.com/BRJgUu4Jym — CentreGoals. (@centregoals) November 8, 2025

7位：ズラタン・イブラヒモビッチ（87ゴール）6位：ロベルト・レヴァンドフスキ（88ゴール）5位：ネイマール（91ゴール）4位：ハリー・ケイン（96ゴール）3位：リオネル・メッシ（114ゴール）2位：フッキ（119ゴール）1位：クリスティアーノ・ロナウド（179ゴール）ランキングはこの通りだ。ロナウドは所属するアル・ナスルでもPKキッカーを担当しており、先日のネオムSC戦でもPKからゴールを奪ったばかり。PKを決めるのも簡単ではなく、これだけ継続して決めるのも見事と言える。2位にフッキが入っているのは意外かもしれないが、母国ブラジルのアトレチコ・ミネイロに戻ってからもフッキはゴールを量産している。あの破壊的な左足から放たれるPKを止めるのはGKも困難だろう。