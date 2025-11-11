21世紀に入ってから最もPKを決めている選手TOP10 1位C・ロナウドが決めてきた驚異の“179本”
21世紀に入ってからクラブと代表で最もPKを決めている選手は誰なのか。サッカーファンにとっては簡単な問題かもしれないが、最多はアル・ナスルでプレイするFWクリスティアーノ・ロナウドだ。
凄いのはその本数で、今回英『GIVE ME SPORT』が紹介したTOP10の中でも本数は圧倒的だ。
10位：ドゥシャン・タディッチ（85ゴール）
8位：チーロ・インモービレ&フランチェスコ・トッティ（86ゴール）
6位：ロベルト・レヴァンドフスキ（88ゴール）
5位：ネイマール（91ゴール）
4位：ハリー・ケイン（96ゴール）
3位：リオネル・メッシ（114ゴール）
2位：フッキ（119ゴール）
1位：クリスティアーノ・ロナウド（179ゴール）
ランキングはこの通りだ。ロナウドは所属するアル・ナスルでもPKキッカーを担当しており、先日のネオムSC戦でもPKからゴールを奪ったばかり。PKを決めるのも簡単ではなく、これだけ継続して決めるのも見事と言える。
2位にフッキが入っているのは意外かもしれないが、母国ブラジルのアトレチコ・ミネイロに戻ってからもフッキはゴールを量産している。あの破壊的な左足から放たれるPKを止めるのはGKも困難だろう。
GOAL: CRISTIANO RONALDO SCORES HIS 953RD CAREER GOAL!!— CentreGoals. (@centregoals) November 8, 2025
Neom SC 0-2 Al-Nassrpic.twitter.com/BRJgUu4Jym