¥È¥è¥¿¤¬Ãæ¹ñ¤ÇÅêÆþ¤·¤¿¿··¿EV¡Ö謁ÃÒ3X¡ÊbZ3X¡Ë¡×¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤¬¡¢2025Ç¯9·îÃ±·î¤Ç9017Âæ¤òµÏ¿¤·¡¢³°»ñ¹çÊÛEV¤ÎÃæ¤Ç½é¤Î¼ó°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯3·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¤³¤Î¾®·¿EV¤Ï°ìÄê¤ÎÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ò¥Ã¥ÈEV¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤ÇÆü·Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤Î¶ìÀï¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¥È¥è¥¿¤ÏÃÏ¾ì¶¥¹ç¤¬Â¿¤¤EV»Ô¾ì¤Ë¾¡µ¡¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¸½ÃÏ²½ÀïÎ¬¤ËÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¯¥ë¥Þ¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ëSDV¡Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥Ç¥Õ¥¡¥¤¥ó¥É¡¦¥Ó¡¼¥¯¥ë¡Ë¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ç³«È¯ÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¡¢µ»½ÑÌÌ¤ÇÀ¤³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ãå¼Â¤Ë¾¦ÉÊÎÏ¤Î¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¡¢Æü·ÏEV¤¬Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÂ¾ì¤ò¸Ç¤á¤ì¤Ð¡¢Æü·Ï¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆþ¤ë¤À¤í¤¦¡£
BYD¼Ö¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¹µ¥¥È¥è¥¿¤¬À¸»º¤¹¤ë謁ÃÒ3X¤Ï¡¢¹½£µ¥¼Ö¤ÎEVÀìÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖAEP 3.0¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤¹¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡ÊÁ´Ä¹Ìó4.6m¡ßÉýÌó1.8m¡ßÁ´¹âÌó1.6m¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥430¡Á630Ò¡Ë¤À¤¬¡¢»ÔÆâ¤ä¹Ù³°¤ÎÁö¹Ô¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÖÆâ¶õ´Ö¤â¹¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²Á³Ê¤Ï10.98Ëü¡Á15.98Ëü¸µ¡ÊÌó236Ëü¡Á344Ëü±ß¡Ë¤Ç¡¢BYD¤Î¼çÎÏ¥â¥Ç¥ë¡Ö¸µPLUS¡ÊÆüËÜÌ¾¡§ATTO3¡Ë¡×¤È¶¥¹ç¤¹¤ë¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¹â¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£
¹â¤¤¥³¥¹¥Ñ¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤¿Í×°ø¤Ï¡¢¹½£µ¥¼Ö¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÅÅÃÓ¤ò´Þ¤àÉôÉÊÄ´Ã£¤äÀ½Â¤¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¤¿¤³¤È¤À¡£
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥Ï¥¤¥Æ¥¯´¶¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥â¥á¥ó¥¿¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¤¿¡Ö謁ÃÒ3X¡×¤Î¼ÖÆâ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥Ï¥¤¥Æ¥¯´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤ËËÌµþ½éÂ®ÅÙ²Êµ»¡Ê¥â¥á¥ó¥¿¡Ë¤Î¡Ö¥â¥á¥ó¥¿5.0¡×¤È¡¢¼ÖºÜÅÅ»ÒÂç¼ê¤ÎÆÁìÐÀ¾°Ò¡ÊDesaySV¡ËÀ½¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤òºÎÍÑ¡£¥ß¥êÇÈ¥ì¡¼¥À¡¼3´ð¡¢Ä¶²»ÇÈ¥»¥ó¥µ¡¼12¸Ä¡¢¼ÖºÜ¥«¥á¥é11Âæ¤òÅëºÜ¤·¡¢RoboSenseÀ½LiDAR¤âÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢À½SoC¡ÊSystem on a Chip¡Ë¤ä¡¢iFLYTEK¤Î¼«Æ°²»À¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥Èµ¡Ç½¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥³¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¹â¤Þ¤ëÃÎÇ½²½¥Ë¡¼¥º¤ò¼è¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ëËÜµ¤ÅÙ¤ò¼¨¤¹·Á¤À¡£
°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏAI¤ä¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë³«È¯¤Ë¤è¤Ã¤Æµ»½Ñ³×¿·¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¤¤¿¤á¡¢¼ÖÎ¾¤äµ»½Ñ¤¬ÄÄÉå²½¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤³¤Ç¥È¥è¥¿¤Ï¡¢³«È¯¤òËÜ¼Ò¼çÆ³¤«¤éÃæ¹ñ¸½ÃÏ¤ËÇ¤¤»¤ë»Üºö¤ò¤È¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë³«È¯¤Î¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤ë¡Ö¥Á¡¼¥Õ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡ÊRCE¡ËÀ©ÅÙ¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢»Ô¾ìÊÑ²½¤Ë¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë³«È¯ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅìÉ÷Æü»º¤¬º£Ç¯5·î¤ËÅêÆþ¤·¤¿EV¥»¥À¥ó¡ÖN7¡×¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¡ÖÅ·±é¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¡¼¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢Ãæ¹âµé¼Ö¤Î¥³¥¹¥Ñ¤È¥Ï¥¤¥Æ¥¯ÁõÈ÷¤Ë¤è¤ë¼ÂÍÑÀ¡¦¾è¼ÖÂÎ¸³¤Ç¡¢ÈÎÇäÂæ¿ô¤ÎÁý²Ã¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï11.99Ëü¡Á14.99Ëü¸µ¡ÊÌó258Ëü¡Á323Ëü±ß¡Ë¤À¡£
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¤Ë½ÐÅ¸¤µ¤ì¤¿¡ÖN7¡×¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤¿¤À¤·¡¢´°Á´¤ÊÆÈ¼«³«È¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅìÉ÷µ¥¼Ö¤ÎEV¥Ö¥é¥ó¥É¡Öe¦Ð¡Ê¥¤¡¼¥Ñ¥¤¡Ë¡×¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤«¤é¡¢Æü»º¤¬Ãæ¹ñ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Îµ»½Ñ¤òµÛ¼ý¡¦²þÁ±¤¹¤ë¤À¤í¤¦ÅÀ¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
ÆÈ¼«¤ÇEV³«È¯¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¶¯¤¤¥Û¥ó¥À¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¥â¥á¥ó¥¿¤ÈÄó·È¤·¡¢¼«Æ°±¿Å¾Êä½õµ¡Ç½¤Ç¥È¥è¥¿¤ÈÆü»º¤ËÊÂ¤Ö¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥Û¥ó¥À¥Ö¥é¥ó¥ÉEV¤Î¸½ÃÏ²½¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Ãæ·¿¼Ö»Ô¾ì¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¶¯¤¤
³°»ñ·Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤Î¥É¥ëÈ¢¤È¤Ê¤ë¡¢15Ëü¡Á20Ëü¸µ¡ÊÌó323Ëü¡Á430Ëü±ß¡Ë¥¯¥é¥¹¤ÎÃæ·¿¼Ö»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ãæ´Ö½êÆÀÁØ°Ê¾å¤¬¼ç¤ËÇã¤¤ÂØ¤¨¤òÌÜÅª¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÆüÊÆ²¤¥â¥Ç¥ë¤¬ÈÎÇäÂæ¿ô¤Î¾å°Ì¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¼Ö¼ï¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¥È¥è¥¿¡Ö¥«¥à¥ê¡×¡¢¥Û¥ó¥À¡Ö¥¢¥³¡¼¥É¡×¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡Ö¥Ñ¥µ¡¼¥È¡×¡Ö¥Þ¥´¥¿¥ó¡×¡Ö¥Æ¥£¥°¥¢¥óL¡× ¡¢GM¡Ö¥é¥¯¥í¥¹¡×¡Ö¥¨¥ó¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¡×¤Ê¤É¤À¡£
2024Ç¯¤Ë¿··¿¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¥È¥è¥¿¡Ö¥«¥à¥ê¡×¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤³¤Î¥ì¥ó¥¸¤ÏÃæ¹ñÀª¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆñ¹ÒÉÔÍî¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¡¢2025Ç¯1¡Á9·î¤ÎÅÅÆ°²½Î¨¤Ï35%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¾èÍÑ¼Ö»Ô¾ìÁ´ÂÎ¡Ê52%¡Ë¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤ë¡£
°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡ÖÆâ´¬¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²áÅÙ¤Ê²Á³Ê¶¥Áè¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ¾ì³Æ¼Ò¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÃÍ²¼¤²¶¥Áè¤ò»Å³Ý¤±¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤ê¡¢Äã²Á³Ê¤«¤é¿·²ÁÃÍ¤Ø¤ÈÀïÎ¬¤ÎÅ¾´¹¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤â²Á³Ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢µ¡Ç½¤È¤âÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëBYD¡ÖSEAL06¡×¡Ö¿ÁL¡×¤ä¥·¥ã¥ª¥ß¡ÖSU7¡×¤¬¡¢³°»ñ·Ï¤ÎºÖ¤Ë¹¶¤á¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤¬¡¢ÅÅµ¤¤ÇÀ©¸æ¤¹¤ëEV¤è¤ê¤âÃÎÇ½²½¤ä¾è¼ÖÂÎ¸³¤ÇÎô°Ì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä°ìÈÌÅª¤ÊÇ§¼±¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢³°»ñ·Ï³Æ¼Ò¤ÏÃÎÇ½²½µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤â²Á³Ê¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ¹ñEV¤ËÂÐ¹³¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾åµ¥¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¤Ï¡¢¡ÖPro¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯9·î¤Ë¥Ñ¥µ¡¼¥È¤Ê¤É¤Î¼çÎÏ¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤Ë¥í¥ó¥°¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÅêÆþ¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°µ¡Ç½¤Î¡ÖIQ. Pilot¡×¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥¥ã¥Ó¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¿¡£
ÆüËÜ¤ò´Þ¤á¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¥ï¥´¥ó¤Ë°ìËÜ²½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ñ¥µ¡¼¥È¡×¤À¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¥»¥À¥ó¤¬»Ä¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§Volkswagen¡Ë
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¿·¶½Àª¤Î¾®Ë²µ¥¼Ö¡Ê¥·¥ã¥ª¥Ú¥ó¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¼«Æ°±¿Å¾Êä½õ¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò³«È¯¤·¡¢2027Ç¯¤Ë¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤ËÅëºÜ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥¹¥é
¾åµ¥GM¤Ï¡¢¡ÖXiaoyao¡×¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¡¼¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¹âµéEREV¡Ê¥ì¥ó¥¸¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥À¡¼EV¡Ë¤Î¥Ó¥å¥¤¥Ã¥¯¡Ö»ê¶7¡Ê¥¨¥ì¥¯¥È¥é¥ë7¡Ë¡×¤Ë¥â¥á¥ó¥¿¤ÎÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÖFlywheel R6¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÅÔ»ÔÉôNOA¡Ê¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥ª¥ó¡¦¥ª¡¼¥È¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡Ë¤Ê¤É¼«Æ°±¿Å¾Êä½õµ¡Ç½¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡£
¹µ¥¥È¥è¥¿¤¬º£Ç¯9·î¤ËÅêÆþ¤·¤¿¥«¥à¥ê¤Î2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥¯¥¢¥ë¥³¥àÀ½¹âÀÇ½¥Á¥Ã¥×¡ÖSnapdragon 8155¡×¤ä¡ÖToyota Safety Sense 3.0Pro¡×¤òÅëºÜ¡£¥Ñ¥Î¥é¥ß¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼¤ä12.3¥¤¥ó¥Á¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÈ÷¤¨¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÃÎÇ½²½¤È°ÂÁ´À¤ÎÎ¾Î©¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£
ÃæÂç·¿ÅÅÆ°¼Ö¤Ï¡¢¹â¥³¥¹¥È¤ÊÂçÍÆÎÌÅÅÃÓ¤ä¹â½ÐÎÏ¥â¡¼¥¿¡¼¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥á¥¤¥ó¤Î²Á³ÊÂÓ¤¬20Ëü¡Á30Ëü¸µ¡Ê430Ëü±ß¡Á646Ëü±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾å³¤¥®¥¬¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤Î²ÔÆ¯¤Ç³ÈÂç¤·¤¿¥Æ¥¹¥é¤Ï¶ìÀïµ¤Ì£¡Ê¼Ì¿¿¡§Tesla¡Ë
¥Æ¥¹¥é¤Î¾å³¤¥®¥¬¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤¬ËÜ³Ê²ÔÆ¯¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢2019Ç¯¤Ë10%¤À¤Ã¤¿¤³¤Î¥ì¥ó¥¸¤ÎÅÅÆ°²½Î¨¤Ï¡¢2025Ç¯1¡Á9·î¤Ï65%¤Ø¤È¾å¾º¡£Ãæ¹ñÀª¤¬BMW¤ä¥¢¥¦¥Ç¥£¤Ê¤É¡¢°ìÉô¤Î¥É¥¤¥Ä·Ï¹âµé¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤ä¥Æ¥¹¥é¤È¶¥Áè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¥·¥ã¥ª¥ßSU7¤¬¡¢ÃæÂç·¿EV¥»¥À¥ó»Ô¾ì¤Ç¥Æ¥¹¥é¡Ö¥â¥Ç¥ë3¡×¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤Ï¢¹ç¤ä¿·¶½Àª¤â¼«Æ°±¿Å¾Êä½õµ¡Ç½¤ò¶¯²½¤·¡¢¡ÖÂÇÅÝ¥â¥Ç¥ëY¡×¤Î°Õ¸þ¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¡£
¼ÂºÝ¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥¹¥é¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¡¢2023Ç¯¤¬Á°Ç¯Èæ37%Áý¡¢2024Ç¯¤ËÆ±9¡óÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢2025Ç¯1¡Á9·î´ü¤Ç¤Ï6¡ó¸º¤È¡¢¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¥Æ¥¹¥é¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ëY¤Î¥í¥ó¥°¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë3Îó6ºÂÀÊ¤Î¡Ö¥â¥Ç¥ëYL¡×¤òÅêÆþ¡£DeepSeek¤È¥Ð¥¤¥È¥À¥ó¥¹¤ÎAIµ¡Ç½¤ò¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤·¡¢¼ÖÎ¾¤Îµ»½Ñ¡¦²Á³Ê¡¦²÷Å¬À¤ÇÃæ¹ñÀª¤ÈÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Æü·Ï¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦Àï¤¦¤Ù¤¤«¡©
2025Ç¯1¡Á9·î¤ÎÆü·Ï¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ20.5¡ó¸º¡¢Æü»º¤¬Æ±8.0%¸º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤ÇÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤Îºï¸º¤ä·Ð±Äµ¬ÌÏ¤Î½Ì¾®¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿Î¾¼Ò¤Ï¡¢ÍÎÏ¼Ö¼ï¤òÅêÆþ¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢È¿Å¾¹¶Àª¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡£
¥Þ¥Ä¥À¤ÏÆüËÜ¼ÖÆ±»Î¤Î¶¥Áè¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤â¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢16.9¡ó¸º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Þ¥Ä¥À¤ÎEV¥»¥À¥ó¡ÖEZ-6¡×¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥È¥è¥¿¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎËÉÙ¤µ¤òÀ¸¤«¤·¡¢4.9%Áý¡£Ãæ¹âµé¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤Ç¸ÜµÒ´ðÈ×¤ò°Ý»ý¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÅÅÆ°²½¡¦ÃÎÇ½²½¤Î¼ûÍ×¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÈÎÇäÂæ¿ô¤ËÀê¤á¤ëÅÅÆ°¼Ö¡ÊHEV¤ò´Þ¤à¡Ë¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î36.1%¤«¤é¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï48.4%¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯1¡Á9·î¤Ë¤Ï52.9%¤Ë¤Þ¤ÇÃ£¤·¤¿¡£
¸½ÃÏ²½ÀïÎ¬¤¬¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿Æü·ÏEV¤Ï¡¢µ¡Ç½¤Îºï¸º¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤ÎÁªÄê¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹©É×¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥¹¥Ñ¤ÈÀÇ½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢謁ÃÒ3X¤äN7¤¬°ì²áÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ä¹´üÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÈÃÎÇ½²½¤Î¸þ¾å¡¢³«È¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¥¢¥Ã¥×¤È¤¤¤Ã¤¿·ÑÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¤¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Þ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢Æü·Ï¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤Î´´Éô¤Ï¡¢¡ÖÆü·ÏEV¤ÏÉôÉÊÅÀ¿ôÁ´ÂÎ¤ÎÌó6¡Á7³ä¤òÃÏ¾ì¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤«¤éÄ´Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Æü·Ï¤Î·ÏÎó¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤¬EV»ö¶È¤Ë»²Æþ¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆü·Ï¥á¡¼¥«¡¼¤¬Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤ÇÀï¤¦¤¿¤á¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢À¤³¦ÀïÎ¬¼Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÅÅÆ°¼Ö¤À¡£ÃÎÇ½²½¤ò´Þ¤á¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤Ë»Ô¾ì¤«¤é¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÀ½ÉÊ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ëÀïÎ¬¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤È¤¦¤Þ¤¯¶¨Æ¯¤Ç¤¤ë´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÊÅò ¿Ê ¡§ ¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óÉô ¾åÀÊ¼çÇ¤¸¦µæ°÷¡¢¾å³¤¹©Äøµ»½ÑÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡Ë