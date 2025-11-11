積読は増えるのに、読む時間はない。要約で“わかった気”になっている。「本を読まなきゃ」といつも焦っている。――そんな息苦しさはありませんか。情報の速さに追い立てられ、あなたの頭が考えるための時間は、足りていますか。

IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『 求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論 』をもとに解説します。

自分の頭で考えないならば、本を読んではいけない

本を読む時間も一緒に買えるのなら、本を買うのはいいことかもしれない。

しかし、人々は大体、本を買うことと、その本の内容を自分のものにすることを混同している。 ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より

いまは、いくつかのキーワードをAIに入れるだけで、要約と答えがすぐに出てくる。

便利だが、私たちの考える力は、それに頼るほど細くなる。

ショーペンハウアーは、名声や見栄えのための知識を批判し、洞察のない知識は空虚だと指摘した。

今日の私たちも、知識を「持っているだけ」で満足しやすい。

本を買っただけで賢くなった気がするのは、その最たる例だ。

問題は、他人の考えにそのまま乗ってしまい、自分の頭が動かなくなることにある。

著者の道筋を無批判にたどれば、判断も結論も借り物のままだ。

では、混同を避け、自分のものにするにはどうするか。

読む前に、その本で知りたい問いを一つだけ書く。

読みながら、重要だと思った箇所を自分の言葉で一行に言い換える。

章の終わりで、賛成と疑問を一つずつ挙げる。

読み終えたら、明日やってみることを一つだけ決める。

この手順は、要約の受け取りではなく、考えの往復を生む。

また、何冊も並行せず、一冊に区切りをつけてから次へ進む。

AIの要約は、道案内にはなるが、思考そのものにはならない。

スマホの通知を切り、三十分だけでもページに集中する。

静かな時間があってはじめて、知識は経験に結びつく。

自分の考えが貧しいまま他人の文を浴びるのは危うい。

だから先に、自分の仮説を小さく立てる。

外したら直せばよいし、当たれば確信が育つ。

私たちが欲しいのは蔵書ではなく、判断の筋力だ。

それは本を買う瞬間ではなく、沈黙の読書と思考の反復でしか鍛えられない。