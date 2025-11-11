古畑星夏×Stola.が魅せる冬のホリデースタイル♡特別な季節を彩る新作コレクション

モデル・女優として活躍する古畑星夏さんを起用した、Stola.（ストラ）の新WEB特集が11月10日（月）12時より公式オンラインストアで公開。冬の訪れとともにやってくるホリデーシーズンをテーマに、心ときめく新作アイテムを多数ラインアップ。シーンに合わせて華やかにも上品にも楽しめる、特別なスタイリングをご紹介します♡

古畑星夏×Stola.が贈る、冬のきらめきコーデ

今回の特集では、ホリデーシーズンを華やかに彩るStola.の新作アイテムが勢ぞろい。

パールがきらめく衿つきニット（17,600円）や、赤×デニムの相思相愛コーデ（カーディガン18,700円／ブラウス16,500円／パンツ20,900円）など、トレンド感あふれるラインアップ。

さらに、ヘアリーなオフショルニット（17,600円）やリバーコート（48,400円）など、冬のお出かけをより特別にしてくれるアイテムも必見です。

Mila Owenの名品パンツ♡「MILA PANTS」特設ページ公開

柔らかな素材とフェミニンディテールが魅力♡

Stola.の魅力は、女性らしいシルエットと上質な素材使い。フリルカラーのニットレイヤード（カーディガン19,800円／ブラウス17,600円／パンツ19,800円）や、刺繍カーディガン（17,600円）など、繊細なディテールが光るデザインがラインアップ。

さらに、デイリーに活躍するニット（18,700円）や、ホリデームードを高める赤のレースワンピース（26,400円）など、1枚で旬のムードを演出できるコーデが揃います♪

ホリデーを彩るStola.の最新スタイルをチェック

Stola.が提案するこの冬のテーマは、“心を満たすエレガンス”。忙しい日常の中でも、自分らしさを大切にできるデザインが揃います。

ニットやコート、レースワンピースなど、すべてのアイテムが女性の魅力を最大限に引き出す仕立てに。価格は5,280円～48,400円と幅広く、幅広いシーンで活躍するラインアップです。

冬の輝きをまとう、古畑星夏×Stola.の世界へ♡

ホリデーシーズンを迎える今、Stola.の最新コレクションは“特別な日常”を叶えるための最良のパートナー。

古畑星夏さんが魅せる柔らかくも芯のあるスタイリングは、冬の装いに新たなエッセンスを加えてくれます。大切な人と過ごす時間も、自分だけのリラックスタイムも、Stola.の服とともに心地よく輝かせて。