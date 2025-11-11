Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤Ë6·ïÄÉ²Ã¤Ø¡¡4¸©¤Îº×¤ê¤äÊ¡°æ¤ÎÏÂ»æ
¡¡Ê¸²½Ä£¤Ï11Æü¡¢¹ñÏ¢¶µ°é²Ê³ØÊ¸²½µ¡´Ø¡Ê¥æ¥Í¥¹¥³¡Ë¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö»³¡¦ËÈ¡¦²°Âæ¹Ô»ö¡×¤Ë°ñ¾ë¤äÉÙ»³¤Ê¤É4¸©¤Îº×¤ê¤ò¡¢Æ±¤¸¤¯ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤Î¡ÖÏÂ»æ¡×¤ËÊ¡°æ¸©¤Î¡Ö±ÛÁ°Ä»¤Î»Ò»æ¡×¤ò²Ã¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢·×6·ï¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤è¤¦¥æ¥Í¥¹¥³É¾²Áµ¡´Ø¤¬´«¹ð¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£12·î8¡Á13Æü¤Ë¥¤¥ó¥É¡¦¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¤Ç³«¤«¤ì¤ë¥æ¥Í¥¹¥³À¯ÉÜ´Ö°Ñ°÷²ñ¤ÇÀµ¼°·èÄê¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬2024Ç¯3·î¡¢¥æ¥Í¥¹¥³¤Ë6·ï¤òÄÉ²Ã¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á»³¡¦ËÈ¡¦²°Âæ¹Ô»ö¤ËÄÉ²Ã¤¹¤ë4·ï¤Ï¡¢°ñ¾ë¤Î¡Ö¾ïÎ¦ÂçÄÅ¤Î¸æÁ¥º×¡×¡¢¿·³ã¤Î¡ÖÂ¼¾åº×¤Î²°Âæ¹Ô»ö¡×¡¢ÉÙ»³¤Î¡ÖÊüÀ¸ÄÅÈ¬È¨µÜº×¤Î±È»³¡¦ÃÛ»³¹Ô»ö¡×¡¢¼¢²ì¤Î¡ÖÂçÄÅº×¤Î±È»³¹Ô»ö¡×¡£¤³¤Î¤Û¤«¾ö¤Å¤¯¤ê¤Î¹©Äø¤Î°ìÉô¡Ö¼ê¿¥Ãæ·ÑÉ½À½ºî¡×¤òÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¡ÖÅÁÅý·úÃÛ¹©¾¢¤Îµ»¡×¤Ë²Ã¤¨¤ë¡£
¡¡6·ï¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢°ä»ºÅÐÏ¿¤Î¸å¤Ë¹ñ¤Î½ÅÍ×Ìµ·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¸²½¿³µÄ²ñ¤¬23Ç¯12·î¡¢ÄÉ²ÃÅÐÏ¿¤Î¸õÊä¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¿·¤¿¤ÊÅÐÏ¿¸õÊä¤È¤·¤Æ¡Ö½ñÆ»¡×¤ò´û¤Ë¿½ÀÁ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢26Ç¯¤ËÅÐÏ¿¿³ºº¤ò¼õ¤±¤ëÍ½Äê¤À¡£