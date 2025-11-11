本田翼がこの秋披露した私服コーデが、SNSで大きな注目を集めている。ミニ丈スカートにベージュのカーディガン、チャコールグレーのストッキングという組み合わせは、秋らしい色合いと上品さを兼ね備えたスタイル。差し色に取り入れたブルーのバッグが、全体の柔らかさを引き締めるアクセントになっている。投稿には「脚細っ」「奇跡の可愛さ」「笑顔が素敵」といったコメントが相次ぎ、ファンの間では“秋コーデの教科書”と呼ばれるほどの反響を見せた。

本人も「最近レディな方向に寄ってる」とコメントし、愛用ストッキングの魅力について語るなど、ファッションへのこだわりを自然体で発信。素材や色選びのポイントを具体的に紹介する姿勢も、共感を集める理由のひとつだ。

33歳を迎えた今も、モデル時代から変わらない透明感と飾らない笑顔が印象的。カーキジャケットにワンピースを合わせた別投稿では、「深まる秋を感じる」「コート選びの参考になる」といった声も多く寄せられた。季節の移ろいを楽しみながら、自分らしいバランスで“レディ”を表現する本田翼。そのスタイルは、見る人の気分まで軽やかにしてくれる。

参考：https://www.instagram.com/p/DQq20dIkaBB/