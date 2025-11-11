週内にも実務者協議

今国会中の衆院議員定数の削減を巡り、自民党と日本維新の会との温度差が目立ち始めている。

自民側は「法案の成立は難しい」とみて現実的な着地点を探るが、維新側は実現を求める姿勢を崩していない。（谷口京子）

「容易に実現する目標とは考えていない。大変困難ではあると思うが、実現に向けて努力する」

高市首相（自民党総裁）は１０日の衆院予算委員会でこう答弁し、今国会での定数削減法案の扱いについて複雑な胸の内を明かした。自民と維新の連立合意書は「１割を目標に衆院議員定数を削減する法案を臨時国会に提出し、成立を目指す」とし、成立に「目指す」と留保を付けている。

首相は７日の衆院予算委でも、削減法案を「提出する」と断言しつつ、国勢調査の結果が来年まとまることに触れ、「それらも見ながらどのように削減するか詰めましょうと（維新側と）話した」と説明し、今国会中に詳細は決めない可能性に言及した。

首相が慎重な発言を繰り返すのは、自民、維新両党だけでは衆参両院で過半数を確保できていないことも理由だ。鈴木幹事長は１０日の記者会見で「比例代表だけ削減するか、小選挙区もか、いくつ減らすのかなど（各党に）様々な意見がある。臨時国会で決め切るのは難しい」と語った。

維新の吉村代表は１０日、記者団に「全会派の合意を得るのは簡単ではないというのはその通りだ」と述べ、自民側の主張に一定の理解を示した。一方で、立憲民主党などが７月の参院選で定数見直しを掲げていたとし、「ここでやらないでいつやるのか」と訴えた。

維新は定数削減を「改革のセンターピン」と位置付けており、腰砕けになれば連立入りを決断した執行部の求心力にも関わる。藤田文武共同代表は８日のテレビ番組で「（法案が）理不尽につぶされたら（首相は衆院を）解散したらいい」と強調し、削減に否定的な野党をけん制した。

自民、維新両党は週内にも法案提出に向けた実務者協議を開始する。維新内では、比例で５０議席削減すべきだとの声が多いが、自民内では、今国会では定数削減の手順を定めるプログラム法案の提出にとどめ、具体的な削減策の議論は先送りする案が出ている。

自民幹部は「民主主義の土俵に関わる話で、拙速に進めるべきではない。現実的な対応が必要だ」との考えを示している。