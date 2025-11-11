歌舞伎俳優の中村壱太郎さん（35）が手がける『ART 歌舞伎 2025〜DEEP FOREST〜』が、11月8日に東京・観世能楽堂で上演されました。コロナ禍に配信映像として初演したこの舞台を5年越しに手がける思いとは。公演まで残り2日に迫った壱太郎さんに話を聞きました。

■ART歌舞伎とは？

2020年7月、新型コロナの流行により数々の劇場が休館する中で、壱太郎さん主催で企画された配信公演のみのプロジェクト『ART歌舞伎』。映像美にこだわりトップクリエーターたちとタッグを組んだ作品です。当時29歳という、歌舞伎界では異例の若さで壱太郎さんがゼロから手がけました。

そんな『ART歌舞伎』が今回、初めての劇場公演として上演。配信公演に引き続き、スーパーアドバイザーに湘南乃風の若旦那（新羅慎二）さんを迎え、集大成として5年ぶりに上演されました。

――改めて『ART歌舞伎』がどういうものか教えてください。

定義は難しいんですけど、でも一言でいうと歌舞伎っていう言葉の語源は、“かぶく”精神とよく言いますけど、派手とか、きれいな物とか、ビックリするとか、いろんな思いが“かぶく”には込められると思うんですよ。その“かぶく精神”で、なにか歌舞伎を紡いでいくのが『ART歌舞伎』なんじゃないかなと思いますね。

――2日後に上演を控える『ART歌舞伎』ですが、心境はいかがですか？

“いつか劇場でやりたい”という思いはずっとあったんですけど、なかなかその機会とタイミングがなく5年たったという…。自分の中でもここ（5年という区切り）でやらないと、“忘れちゃうかなみんなが”という思いもあって、いざ、ギリギリで8か月前とかに動き始めたので、普通に劇場公演をやるには遅いタイミングなんですけど、そこから一気に今回を作っていったという感じですね。

■『ART歌舞伎』の舞台裏

“森”をテーマにした今作。舞台制作の裏側についても聞きました。

――前回の『ART歌舞伎』は映像美にこだわった舞台でしたが、劇場公演ではコロナ禍から変化した点はどこにありますか？

コンセプトや根本は全く変わらないんですけど、やはり今回劇場公演という中で、舞台の空間とか、雰囲気。例えば劇場に入った瞬間からその空気にひたっていただけるとか。また、演者としても“映像だからこう踊る”、“舞台だからこう踊る”とかそこまで演じ分けはないんですけど、お客様と一緒になってその時間を楽しむというのは、僕の中では意識して作っている気がしますね。

――今回の舞台で不安なところはありますか？



不安なところは、これから作る森ですかね。どうやったら森になるのか、僕もイメージがついていなくて。それこそ今回美術スタッフさんや、大道具スタッフさんもいないんですよ。とってもいまドキドキしていますね。

――今後、『ART歌舞伎』で挑戦してみたいことは？

森にいっちゃったんで、海ですかね。水族館とかでね。やっちゃおうかな。