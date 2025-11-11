【前後編の後編/前編からの続き】

高市早苗首相（64）率いる自民党と連立政権を発足させた日本維新の会。そのトップたる藤田文武共同代表（44）には、かねて“人生の師”として名前を挙げる人物がいる。保守派政治家に影響力を持つ林英臣氏（68）が、連立の知られざる舞台ウラを明かした。

林氏は高市首相から電話を受けた。それは、10月10日に公明党が自民との連立を解消してから2日後のことだった。

「私は高市さんに3000字のメールを送りました。“政局に目を奪われるのではなく、世界の大局から目をそらさないことが肝要です”“日本を守るのは日本人しかいない”といった内容です」（林氏。以下同）

すると5分後、彼女から電話が。

「開口一番“先輩、読みました！”と。“本当に励まされて、気持ちがラクになる”とも言っておられました。それから“林塾の弟子たちはすごいですね”と仰ってくださった。というのも、総裁選のときに、私の弟子たちが各地で高市さんの応援をしていたんです。それで感激しておられたのではないでしょうか」

「年賀状に美人度の高さをアピールした写真が」

そして、松下政経塾時代の首相を回顧する。

「創設者の松下幸之助さんが面接で塾生を選んでいたのは、5期まで。だから私と彼女は、松下さんから合格をもらったという共通点があります。ただ、ひたすら学問の研究をしていた地味な私と異なり、高市さんは当時から華やかで、それまでの政経塾にはいないタイプだった。よほど忙しかったのか、塾の帰りの新幹線で、ずっと何かの原稿を手書きで執筆していたのを覚えています」

こんな思い出もある。

「私が塾を卒業してから年賀状をもらったことがある。美人度の高さをアピールした写真に、“林先輩、お元気ですか！”という一言が添えてあった」

「高市さんと神谷さんが連絡を取れるようにした」

後輩と弟子をつなぐことで、自維連立の足掛かりを作った林氏。一方で、参政党の神谷宗幣代表にも渡りをつけていた。

「自民党の山田宏参議院議員からの連絡の後、神谷に“高市さんが連絡を取りたいと言っているので、電話番号を教えてもいいですか？”と尋ねました。神谷からは“いいですよ”と返信があった。つまり、高市さんと神谷が連絡を取りあえるように計らったということです」

そのかいあってか、神谷代表は10月8日に高市首相からあいさつを受けたとSNSで報告、16日には会談を果たしている。

高市首相に藤田氏、そして神谷氏と、いま最も注目されている三人の政治家を直に知る林氏は、今後の政局をこう見立てる。

「高市さんも藤田も、政策を練り上げる能力が高いですね。一方の神谷はどちらかという直感的なタイプです。維新が掲げる議員定数削減などは、少数政党である参政党には受け入れがたいでしょう。だから三党がすぐに連立を組めるかというと、それは分かりません」

とした上で、

「弟子から総理大臣を出したいと20年言い続けてきた。神谷に“おっちゃん、気が狂ってる”と言われたこともありますが、私の思いは今も変わりませんよ」

宿願成就の日は来るか……。

