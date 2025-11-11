ダウ平均が続伸 ナスダックは大幅高 米政府閉鎖終結への期待＝米国株概況 ダウ平均が続伸 ナスダックは大幅高 米政府閉鎖終結への期待＝米国株概況

NY株式10日（NY時間16:24）（日本時間06:24）

ダウ平均 47368.63（+381.53 +0.81%）

S＆P500 6832.43（+103.63 +1.54%）

ナスダック 23527.18（+522.64 +2.27%）

CME日経平均先物 51380（大証終比：+330 +0.64%）



きょうのＮＹ株式市場でダウ平均が続伸したほか、ＩＴ・ハイテク株への買いが強まり、ナスダックは２％超の大幅高となった。ダウ平均は途中に下げに転じる場面が見られたものの、終盤にかけて上げ幅を広げている。



本日の市場は米政府閉鎖の終結期待でリスク許容度を回復させていた。米上院は９日に手続き上の措置で投票を実施し、一部の民主党議員の賛成を得た。合意内容は、農務省と退役軍人省、議会自体の２０２６年度（２５年１０月－２６年９月）予算案は可決。その他の省庁については来年１月３０日までのつなぎ予算を確保する。



本会議で可決でも、成立には修正案の下院での再可決とトランプ大統領の署名が必要となるが、大きく前進はした格好。一方、対立していた医療保険制度改革法（オバマケア）に基づく補助金延長に関しての採決は１２月に行うことで合意した。ただし、１２月に採決で揉めるようであれば、１月に再度不安定になりそうな情勢は残る。



つなぎ予算案が成立した場合、市場の注目は発表が延期されていた米経済指標がどうなるのかだが、９月分の発表と、集計できていないであろう１０月分を含めてどうなるのか、いまのところ全く未知数。



一部からは「まだ政治ドラマの序章に過ぎないが、投資家は進展の兆しに反応している。米経済、雇用、インフレがどの水準にあるのかを見極めたいという心理だ」とのコメントが出ている。



また「閉鎖が長引けば雇用や消費への打撃が避けられなかった。失業の増加が過去４年で最高水準に達する可能性を懸念している」との指摘も聞かれた。



ユナイテッドヘルス＜UNH＞やヒューマナ＜HUM＞など医療保険株が下落。米上院が政府機関閉鎖の終結に向けて前進する中、医療政策で民主党が成果を得られなかったことを嫌気している。共和党と民主党の最大の対立点だったオバマケアの税控除延長について、最終的に法案へは盛り込まれず、税控除延長については１２月に採決を行うことで合意している。



衛星通信のビアサット＜VSAT＞が決算を受け大幅高。先週末引け後に７－９月期決算（第２四半期）を発表し、ＥＢＩＴＤＡが予想を上回った。



生鮮果物や野菜を手掛けるドール＜DOLE＞が決算を受け上昇。売上高、ＥＢＩＴＤＡの見通しは予想を上回った。通期のガイダンスでは利息費用や設備投資の見通しを下方修正している。



プライベートブランド食品を手掛けるトゥリーハウス・フーズ＜THS＞が大幅高。取引開始前に英投資会社のインベストインダストリアルが同社買収で最終段階と伝わった。



手術施設の運営のサージェリー・パートナーズ＜SGRY＞が決算を受け大幅安。通期のガイダンスで売上高、ＥＢＩＴＤＡの見通しを下方修正した。



イーライリリー＜LLY＞に買いが強まっており、最高値を更新。アナリストが投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価も従来の８８６ドルから１１０４ドルに引き上げた。



リチウム大手のアルベマール＜ALB＞が上昇。先週に好決算を発表していたが、それを受けて複数のアナリストが目標株価を引き上げている。



ユナイテッドヘルス＜UNH＞ 321.58（-2.63 -0.81%）

ヒューマナ＜HUM＞ 238.42（-13.62 -5.40%）

シグナ・グループ＜CI＞ 258.16（-6.42 -2.43%）



メッツェラ＜MTSR＞ 70.87（-12.31 -14.80%）

ドール＜DOLE＞ 13.80（+0.66 +5.02%）

ビアサット＜VSAT＞ 36.98（+1.17 +3.27%）

トゥリーハウス＜THS＞ 23.37（+4.32 +22.68%）

サージェリー＜SGRY＞ 16.04（-5.47 -25.42%）

アルベマール＜ALB＞ 103.58（+6.40 +6.59%）



アップル＜AAPL＞ 269.43（+1.22 +0.45%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 506.00（+9.18 +1.85%）

アマゾン＜AMZN＞ 248.40（+3.99 +1.63%）

アルファベットC＜GOOG＞ 290.59（+10.89 +3.89%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 290.10（+11.27 +4.04%）

テスラ＜TSLA＞ 445.23（+15.71 +3.66%）

エヌビディア＜NVDA＞ 199.05（+10.90 +5.79%）

メタ＜META＞ 631.76（+10.05 +1.62%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 243.98（+10.44 +4.47%）

イーライリリー＜LLY＞ 966.64（+42.27 +4.57%）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

