米１０年債利回り上昇 米政府閉鎖終結への期待が高まる＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:28）（日本時間06:28）

米2年債 3.593（+0.031）

米10年債 4.118（+0.021）

米30年債 4.709（+0.011）

期待インフレ率 2.304（+0.010）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、米１０年債利回りは上昇。本日の市場は、米政府閉鎖の終結への期待が高まっており、利回りも上昇した。米上院は９日に手続き上の措置で投票を実施し、一部の民主党議員の賛成を得た。合意内容は、農務省と退役軍人省、議会自体の２０２６年度（２５年１０月－２６年９月）予算案は可決。その他の省庁については来年１月３０日までのつなぎ予算を確保する。



２－１０年債の利回り格差は+５２（前営業日：+５３）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

