米１０年債利回り上昇 米政府閉鎖終結への期待が高まる＝ＮＹ債券概況
米国債利回り（NY時間16:28）（日本時間06:28）
米2年債 3.593（+0.031）
米10年債 4.118（+0.021）
米30年債 4.709（+0.011）
期待インフレ率 2.304（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
きょうのＮＹ債券市場、米１０年債利回りは上昇。本日の市場は、米政府閉鎖の終結への期待が高まっており、利回りも上昇した。米上院は９日に手続き上の措置で投票を実施し、一部の民主党議員の賛成を得た。合意内容は、農務省と退役軍人省、議会自体の２０２６年度（２５年１０月－２６年９月）予算案は可決。その他の省庁については来年１月３０日までのつなぎ予算を確保する。
２－１０年債の利回り格差は+５２（前営業日：+５３）。
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
