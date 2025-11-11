札幌市中央区の円山動物園で９〜１０日、ヒグマの足跡が見つかった。

東側の山からフェンスを乗り越えて侵入した可能性があるという。クマは見つからず、再び現れる恐れもあることから、市は園内に箱わなを設置した。動物園は元々１４日まで休園予定だが、再開できるか関係者は気をもんでいる。

市によると、９日午前１０時頃、山と隣接する「動物園の森」で雪上に残る足跡（幅約１０センチ）を関係者が見つけ、同日正午に臨時休園の措置を取った。同日午後９時と１０日午前１時には、隣の「野生復帰ゾーン」に設置した監視カメラにクマが映っていた。

いずれも一般客の立ち入りができないエリアだが、１０日朝には総合水鳥舎や西門付近などでも足跡が見つかった。飼育動物への被害は確認されていない。クマは山と敷地の境目にあるフェンスと、動物園の森と一般客の公開エリアを隔てるフェンスをそれぞれ乗り越えたとみられる。

市は一部獣舎の周辺に電気柵を設置し、園内には箱わなも仕掛けた。担当者は「侵入経路が特定できていない。また現れるかもしれず、箱わなにかかるといいが……」と困惑していた。

１０日の出没を受け、近くの宮の森中学校と大倉山小学校が臨時休校になった。