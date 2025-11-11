本日11月11日（火）よる10時 日本テレビ系にて放送 世の中のちょっとした疑問や謎を勝手に検証し、新知識＆新情報をおもしろおかしく解き明かす新型バラエティ「X秒後の新世界」。

レギュラー陣は、せいや（霜降り明星）、藤井貴彦、ヒコロヒー。今回はゲストにYOU、滝沢カレン、佐野文哉（OWV）を迎える。

今回は、漫画・アニメに関する“新世界”が4連発！「鉄腕アトム」「アンパンマン」などの国民的アニメの新世界が登場する。

■検証する2つのエピソードトークの内容は？

また「芸能人のエピソードトークはどこまで本当なのか？」という問いの答えを検証する。思わずスタジオのせいやも「こわっ」とつぶやくこの検証。今回は、野暮とは承知の上で芸能人たちが過去に話したエピソードトークの中でも怪しげなものを2つピックアップ。

1つめは西村知美の「露天風呂と間違えて池に入った」というエピソード。おそらく西村が行ったであろう鹿児島県霧島市にある温泉を本人談から番組が突き止めた。そして、実際にロケの前乗りというテイで九州在住芸人たちに温泉に入ってもらう。果たして池と温泉を間違えるのか!?

2つめのエピソードは磯野貴理子の「バイト先でバーコード頭の親父をスキャンしたら10円と表示された」というもの。実際にコンビニのレジでバーコード頭をスキャンすべくバーコード頭代表となったのは、レジェンド漫才師・海原はるか師匠とワンワンニャンニャン・菊地優志。

ヘアメイクさんによる長時間のバーコードヘアメイクに挑戦。その繊細かつ根気のいる作業にせいやは「神技やん…」とつぶやくほど。思わずスタジオゲストたちも「行け！読み取れ！」と必死の応援。ロケの見届け人であるきしたかの・高野正成が思わず「お願い！」と願ってしまうほど緊張感にあふれる挑戦となったチャレンジの結末は？

果たしてこのエピソードは本当なのか？思わず感動してしまうまさかの展開に!?

■番組概要

放送日時：2025年11月11日（火）22時00分〜23時00分

出演者：

＜レギュラー＞

せいや（霜降り明星）、藤井貴彦、ヒコロヒー

＜ゲスト＞

YOU、滝沢カレン、佐野文哉（OWV）

