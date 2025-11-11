11月15日（土）よる9時より、日本テレビ系土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（読み：いいことわるいこと/毎週土曜よる9時放送）第6話を放送。

11月1日（土）放送の第4話のAVOD（Advertising Video On Demand）再生回数（8日間再生）が323万回を記録し、『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』や『ブラッシュアップライフ』等の記録を抜き、日テレレギュラードラマ歴代1位となった（TVerDataMarketing調べ）。TVerお気に入り登録者数も100万人を突破し勢いに乗る中、この嬉しい報せに、主演の間宮祥太朗・新木優子がコメントを寄せた。

＜間宮祥太朗 コメント＞

日テレ歴代1位、おめでとうございます。そして沢山視聴いただき誠にありがとうございます。

歴代1位に届く可能性があるかもしれないという事は現場でも話題にあがっていたので、明日皆に会うのが楽しみです。終盤に向け現場の士気も上がり、より一層活気に溢れることと思います。今後の最新話に歴代1位を塗り替えていって貰えたら、兎にも角にもドラマ「良いこと悪いこと」最後まで楽しんでいただければ幸いです。よろしくお願いします。

＜新木優子 コメント＞

これまでも本当にたくさんの方に届いているという報告を頂いていましたが、歴代最高の記録を達成できたこと、とても嬉しいです。

観ている方々の考察をみんなで話すのもまた一つの楽しみになっています。

引き続き皆さんにどんな考察をして頂けるのか、とても楽しみです！

"良いこと悪いこと"は何度も見ることで様々なヒントが見つかり、その少しの違和感が犯人に繋がっていくと思います。ぜひリアルタイムで観て、また何度もTVerでも見ていただけたら嬉しいです！

＜番組情報＞

脚本：ガクカワサキ

音楽：Jun Futamata

主題歌：ポルノグラフィティ『アゲハ蝶』（Sony Music Labels）

演出：狩山俊輔、滝本憲吾、長野晋也

プロデューサー：鈴木将大、妙円園洋輝

チーフプロデューサー：道坂忠久

制作協力：ダブ

製作著作：日本テレビ

