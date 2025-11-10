東京デザインスタジオ ニューバランスの「MT10Tv1」から新色登場　ブラウンとネイビーを用意

「東京デザインスタジオ ニューバランス（TOKYO DESIGN STUDIO New Balance、 以下 TDS）」が、シューズ「MT10Tv1」の新色「ブラウン」と「ネイビー」を11月14日に発売する。T-HOUSE New Balance、ニューバランス 六本木 19:06、ニューバランス堀江、& Dice & Dice supported by TOKYO DESIGN STUDIO New Balance、ニューバランス公式オンラインストア、一部の東京デザインスタジオ ニューバランス取扱店舗で展開する。

「MT10Tv1」は、裸足のような感覚を重視したニューバランスの「ミニマス（Minimus）」ラインから、2011年に登場したトレイルランニングシューズ「MT10」をベースに製作。オフロードに適した機能性と自然な履き心地を兼ね備えた同モデルを、TDSの視点でアレンジした。

ベースは、丸みのあるラグアウトソールとラバーマッドガードで構成。アッパーにはヌバックを使用し、アンライニング仕様でミニマルな印象に仕上げた。クッション性と安定性を両立させるため、ミッドソールは固めに設計。ヴィヴラム社製ラバーを用いたアウトソールには、さまざまな地面に対応する突起を施した。また、木型はミニマスライン専用の「NL-1ラスト」を採用。つま先部分が広がったオブリーク形状により、自然な足指の広がりと動きを実現した。サイズは23.0〜29.0cmを用意し、価格は各2万4200円。

