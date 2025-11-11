名誉毀損の疑いで逮捕されたNHK党の党首・立花孝志容疑者は、10日に静岡県の伊東市長選への立候補会見を予定していました。逮捕された今も「出馬は可能」だということです。

◇

名誉毀損の疑いで逮捕された政治団体「NHK党」の党首・立花孝志容疑者。今年1月に自殺したとみられる元兵庫県議の竹内英明さんについて、「警察の取り調べを受けているのは多分間違いない」などとウソの発言を繰り返すなどし、名誉を傷つけた疑いが持たれています。逮捕2日前には…

NHK党党首・立花孝志容疑者

「伊東市の市長選で当選を目的として、着々と話を進めていっております」

前市長の“学歴詐称問題”に端を発して行われる静岡県伊東市の市長選へ出馬する意向を見せていました。そんな中での逮捕。ただ…

元大阪地検検事・亀井正貴弁護士

「（逮捕されても）市長選には出馬することは可能ですよね」

◇

逮捕されたNHK党党首・立花孝志容疑者。逮捕2日前には…

NHK党党首・立花孝志容疑者

「伊東市の市長選で当選を目的として、着々と話を進めていっております」

前市長・田久保真紀氏の“学歴詐称問題”に端を発して行われる静岡県の伊東市長選挙の出馬に意欲を見せ、田久保氏に関しても…

NHK党党首・立花孝志容疑者

「伊東の観光大使と言えば田久保さんですよね。田久保さんに僕は伊東の観光大使をやっていただければと」

“観光大使に起用する”などと発言していました。10日は出馬会見が予定されていましたが…

記者

「この時間に出馬会見する予定だった立候補予定者は姿を見せていません」

会見は空席に。その姿は神戸地検にありました。

立花容疑者が名誉を傷つけたとみられるのが、兵庫県の斎藤元彦知事のパワハラ疑惑などを追及していた竹内元県議です。

元兵庫県議・竹内英明さん

「これをパワハラだというんじゃないですか？」

兵庫県・斎藤元彦知事

「自分の行為で不快に思った人がいるならおわびしたい」

しかし、斎藤知事を追及した後、SNS上で誹謗中傷の的に。去年11月に議員辞職し、その2か月後の今年1月、自殺したとみられています。

■竹内元県議の「死後」にも発信続ける

今回、立花容疑者は竹内元県議の「生前」、そして「死後」の名誉を傷つけた疑いが持たれています。

「生前」は去年12月、「何も言わずに去っていった。竹内議員はめっちゃやばいね。警察の取り調べを受けているのは多分間違いない」などと発信していました。

「死後」の今年1月にも、「竹内元県議は、昨年9月ごろから兵庫県警からの継続的な任意の取り調べを受けていました」「どうも明日逮捕される予定だったそうです」と発信を続けていましたが、今年1月には、兵庫県警のトップが全面否定しました。

兵庫県警本部長（当時）

「竹内元議員について、被疑者として任意の調べをしたことはありません。ましてや逮捕するという話は全くございません。全くの事実無根でありまして、明白な虚偽がSNSで拡散されていることについて極めて遺憾」

■竹内元県議の妻が刑事告訴、6件すべての内容で立件

今年6月には、竹内元県議の妻から刑事告訴されていました。

捜査関係者によりますと、妻から受けていた刑事告訴6件すべての内容で立件されたということです。

逮捕後の調べに対し、「発言した事実について争うつもりはない」と話しているという立花容疑者。逮捕前には…

NHK党党首・立花孝志容疑者

「名誉毀損罪っていうのは複雑なもの。真実あるいは真実相当性が立証されれば、原則は違法性が阻却されるということ。違法性が阻却されるだけの根拠をもって発言しています。生前もお亡くなりになった後も私自身、名誉毀損したことは認めますが、違法性が阻却されて不起訴、あるいは起訴されたとしても無罪になると確信しています」

■“異例”の逮捕…その理由や事情は

刑事裁判に詳しい弁護士は…

元大阪地検検事・亀井正貴弁護士

「（名誉毀損容疑で）逮捕までする事案はやっぱり珍しい。死者の名誉を毀損したということで立件するという事例って、私は聞いたことがない」

今回の逮捕を“異例”とした上で、逮捕の理由は社会的影響の大きさや悪質性にあると指摘します。

元大阪地検検事・亀井正貴弁護士

「人が死んでますし、その名誉毀損についても拡散している。SNSによって拡散してますから。結果も重大であり、悪質であるという捉え方をしたんだと」

その上で、証拠隠滅や国外逃亡の可能性も影響したと指摘します。

捜査関係者によると、立花容疑者は先月、ドバイに渡航していて、証拠隠滅や逃亡の可能性があると判断して逮捕に踏み切ったといいます。

さらには“ある事情”が影響している可能性についても…

元大阪地検検事・亀井正貴弁護士

「伊東市長選に立候補しようとしていて、選挙運動期間に入ってしまったら、そこから捜査に入るというのは難しい面がある」

■伊東市長選、これまでに5人が出馬表明

12月14日に行われる伊東市長選挙にはこれまでに、スポーツインストラクターの石島明美氏、前伊東市議の杉本憲也氏、薬局チェーン顧問の黒坪則之氏、元伊東市長の小野達也氏、NPO法人代表の岩渕完二氏の5人が出馬を表明していて、さらに、田久保前市長も出馬に意欲を見せているものの、態度を明らかにしていません。

立花容疑者は出馬への意欲を示す中で逮捕されましたが、伊東市によりますと公職選挙法上、拘禁刑以上の刑になっていなければ出馬資格はあるので、刑が確定していない現在の状況では、立候補は可能だということです。

警察は、詳しい経緯などを調べています。

（11月10日放送『news zero』より）