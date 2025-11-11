JFA・アディダス「サッカー日本代表 2026」キャンペーン共同発表会が10日に行われ、南野拓実選手、久保建英選手、中村敬斗選手が出席しました。

発表会では「HORIZON(水平線)」をコンセプトとする日本代表の新ユニホームが公開に。2026年にアメリカ・カナダ・メキシコで共同開催されるFIFAワールドカップへ、日本代表はこのユニホームを身にまとい挑みます。

この日、新ユニホームを着用して登壇した選手ら。新たなデザインに「期待を超えてくるようなかっこいいデザインですごく気に入っている」(南野選手)、「僕も水平線のイメージからユニホームを描いたが、その何倍もかっこよかったので僕がデザイナーじゃなくて良かった」(久保選手)、「アーチがかったデザインがかっこいい」(中村選手)と、一様に気に入った様子を見せました。

その後、選手らはW杯で最高の景色を見るため“今の自分に必要だと思うこと”をフリップで回答。“自分の限界を超える！”と書いた南野選手は、「ベスト16の壁を超えてその先に行く、まだ見たことのない最高の景色を見るには、僕自身もサッカー人生で最高の状態で挑まなければいけない。そのためには日頃から常に自分の限界を超えるんだという気持ちを持って試合や練習に挑むことがすごく重要」とコメントしました。

久保選手は“実力”と回答。「ワールドカップで上に行くには運や勢いも大事だが、最後は実力が大事。まだ半年以上あるので、切磋琢磨(せっさたくま)してお互いの実力を極限まで上げて、南野選手が言ったように自分の限界をおのおのが超えていけたら」と語りました。

そして中村選手は“常に自己ベスト”と回答し、「最高の景色を見ることを目標にやっているので、日々の練習や毎試合にベストを尽くしてプレーしていくのが大事」と説明しました。