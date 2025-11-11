「侍ジャパン練習試合、広島１１−１４日本代表」（１０日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）

広島・新井貴浩監督（４８）が１０日、侍ジャパンとの練習試合で躍動した若手野手陣に高評価を与えた。今キャンプ初の対外試合で１４安打１１得点。一線級の投手陣を相手に奮闘した姿を驚き交じりに称賛した。以下、新井監督との主な一問一答。

−先発・辻は６失点。

「初回に連打で失点した場面も打たれての失点。（初回に）四球がなかったので『大したもんだな』というふうに見ていた。いい経験にして、また次にステップアップしてもらいたい」

−小園、佐々木、森浦の侍組もアピール。

「小園はいいところで安打を打っていたし、泰（佐々木）は代表の選手からいいモノを見て学んでもらいたいなと。森浦も落ち着いていたし、代表の選手もいい動きだなと感じました」

（ペン囲み）

「（相手は）みんな日本を代表する投手だからね。ウチの若い選手がどのような反応するか、どのような内容を見せてくれるのかなと楽しみにしたんだけど、正直ちょっとビックリした。みんなの成長を感じることができた一日だった」