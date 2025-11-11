乃木坂46・櫻坂46・日向坂46「新参者」 先輩メンバー観覧「6期生のみんながキラキラ輝いてました」
乃木坂46の6期生がライブ公演「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」の初日公演が8日に行われ、乃木坂46・櫻坂46・日向坂46の3グループによる「新参者 二〇二五」が幕を開けた。
【写真】6期生曲「市営ダンスホール」でセンターを務める森平麗心
初日公演を務めた乃木坂46・6期生の森平麗心は「先輩方の背中に少しでも近づけるように、“新参者”というライブを通して皆で頑張っていきますので、応援よろしくお願いします！」と意気込みを語った。森平は6期生による新曲「市営ダンスホール」でセンターを務めている。
乃木坂46・6期生の公演を皮切りに、日向坂46・五期生、櫻坂46・四期生が続き、各グループの個性を発揮していく。
乃木坂46の先輩メンバーも各自のインスタグラムのストーリーズで6期生のライブを観覧したことを報告しており、5期生の池田瑛紗は「6期生のみんながキラキラ輝いてました 応援してます」、同じく5期生の菅原咲月は「真っ直ぐすぎる想いが伝わってきたLIVEでした 昔のことも思い出したり 新参者を繋いでくれて凄く嬉しいです。みんならしく、笑顔で無事に終えられますように！」、そして3期生の伊藤理々杏は「新参者みさせていただきました！ 6期ちゃん達の懸命さと初々しさがとっても眩しかったし自分も頑張ろうとパワーを沢山もらいました！ 昔は6期生がいる頃に自分が乃木坂にいる事を想像できなかったけど 今こうして素敵な6期ちゃん達を近くで見れることが本当に幸せですね」と感想を記していた。
11月11日には日向坂46・五期生が、14日には櫻坂46の四期生がそれぞれ初日公演を行う。
引用：「池田瑛紗」インスタグラム（＠teresaikedaofficial）、「菅原咲月」インスタグラム（＠satsukisugawara_official）、「伊藤理々杏」インスタグラム（＠riria.ito_official）
