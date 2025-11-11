ÈÄÌîÍ§Èþ¤Î¡È¤½¤Ã¤¯¤ê4ºÐÌ¼¡É¡¢ÃÂÀ¸Æü½Ë¤ï¤ì¹¬¤»¾Ð´é¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÅ·»È¤Á¤ã¤ó¡×
¡¡¸µAKB48¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¤¬¡¢11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÈÏÃÂê¤ÎÌ¼¤ÎÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈÄÌîÍ§Èþ¡¢¤½¤Ã¤¯¤ê4ºÐÌ¼¤Î¡È´é½Ð¤·¡É¥·¥ç¥Ã¥È¡¡²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡Ê7Ëç¡Ë
¡¡Ì¼¤Î¼·¸Þ»°¤ËÍÍ»Ò¤ä¡¢°¦¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ëSNSÅê¹Æ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈÄÌî¡£º£²ó¤Ï¡Ö¥Ù¥Ó¤Á¤ó4ºÐ¤ÎBirthday¤Ï¡Ä¡Ä¡¡ÃÂÀ¸Æü¤¬¶á¤¤ÃçÎÉ¤·¤Î¡¢¤Î¤Î¤«¤Á¤ã¤ó @ononono_ka ¿Æ»Ò¤ÈÂçºåÎ¹¹Ô¡×¤È¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤ª¤Î¤Î¤Î¤«¤È¤½¤ÎÌ¼¤È¤ÎÎ¹¹Ô¤òÊó¹ð¡£¡ÖÃÂÀ¸ÆüÁ°Æü¤Ï2¿Í¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¤Î¤ªÉô²°¤ò¡Ä¡¡¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÏÈ±¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ½¬ÆÀ¤·2¿Í¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹ÃÂÀ¸¡×¤È¡¢Ì¼¤¿¤Á¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÅ·»È¤Á¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÄÌî¤Ï2021Ç¯1·î5Æü¤Ë¹â¶¶¤È·ëº§¤·¡¢Æ±Ç¯10·î¡¢Âè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¤ÏÈäÏª±ã¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¹â¶¶¤È¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ì¼¤Ë¤ÏÏ¢Æü¡Ö¥¹¥´¥¤Èþ¿Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÈÄÌîÍ§Èþ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷tomo.i_0703¡Ë
