『FNS歌謡祭』timeleszら出演第2弾・23組発表 柴咲コウ×京本大我、ASKA×花村想太、BE：FIRST×本田響矢がコラボ
相葉雅紀が司会を務める音楽の祭典『2025 FNS歌謡祭』より、第2弾出演アーティストとして23組が発表された。
【写真】『FNS歌謡祭』第2弾出演アーティスト＜第2夜＞ timeleszが夏に続き出演！ 本田響矢がテレビ初歌唱
メンバーが個々にドラマや舞台に出演、各局での冠番組も始動するなど各方面で怒とうの快進撃を続けるtimeleszが、夏に続き出演。さらに今年グループ初の関東レギュラー冠番組がスタートしたAぇ! group、『めざましテレビ』（毎週月曜〜金曜5時25分）の2025年テーマソングを担当しているSUPER BEAVER、2月に発売された楽曲「とくべチュ、して」がTikTokでの総再生回数20億回を記録するなど、大バズリ中の＝LOVEの出演も決定。
そして今年4月に約1年間という期間限定で再集結したHIP‐HOPグループ・RIP SLYMEが『FNS歌謡祭』に初登場。熱いパフォーマンスでステージを盛り上げる。
また、恒例企画の“アーティスト同士の一夜限りのコラボレーション”に豪華アーティストが参加決定。柴咲コウが自身出演のドラマ『オレンジデイズ』（2004年4月期／TBS系）の主題歌であるMr.Childrenの「Sign」を京本大我（SixTONES）とコラボ。ASKAが「はじまりはいつも雨」を花村想太（Da‐iCE）とパフォーマンス。
地球デビュー40周年のデーモン閣下（聖飢魔II）が氷川きよしとglobeの「DEPARTURES」を、さらに、近藤真彦がヒット曲「ギンギラギンにさりげなく」を宮野真守と、「ハイティーン・ブギ」を大野雄大（Da‐iCE）とコラボメドレーで届ける。
BE：FIRSTは、4月期に放送されたドラマ『波うららかに、めおと日和』の主題歌として書き下ろしたラブソング『夢中』を、同作に出演した俳優・本田響矢とコラボレーションで披露。本田はテレビ初歌唱となる。
7月に劇場公開され興行収入375億円を突破した大ヒット上映中の映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』。今もなお国内外から愛される映画の主題歌「残酷な夜に輝け」を、LiSAが熱唱する。
そして、4月に放送したドラマ『続・続・最後から二番目の恋』の主題歌「mimosa」を担当した浜崎あゆみが登場。日本を離れアジアを駆け巡る“あゆ”が本番組だけのスペシャルパフォーマンスを披露する。
このほか、WEST.、ガチャピン・ムック、Kis‐My‐Ft2、工藤静香、THE ALFEE、DISH／／、中川晃教、新浜レオン（50音順）らが、一夜限りの音楽の祭典を盛り上げる。
『2025 FNS歌謡祭』は、フジテレビ系にて第1夜12月3日、第2夜12月10日各日18時30分放送。
出演アーティストは以下の通り。
『2025 FNS歌謡祭』【出演アーティスト】
＜第1夜＞※★は追加アーティスト
★ASKA
生田絵梨花
★＝LOVE
★Aぇ! group
★ガチャピン・ムック
★Kis‐My‐Ft2
CUTIE STREET
★工藤静香
★近藤真彦
THE RAMPAGE
★THE ALFEE
Snow Man
Da‐iCE
超ときめき宣伝部
TWS
DOMOTO
徳永英明
TREASURE
★中川晃教
Number_i
乃木坂46
HANA
★浜崎あゆみ
Perfume
パペットスンスン
平手友梨奈
FRUITS ZIPPER
Hey！ Say！ JUMP
★宮野真守
★LiSA
★RIP SLYME
＜第2夜＞
IMP.
aiko
ILLIT
★WEST.
CANDY TUNE
King ＆ Prince
櫻坂46
JO1
★柴咲コウ feat. LITTLE （KICK THE CAN CREW）
★SUPER BEAVER
Superfly
SixTONES
★timelesz
★DISH／／
★デーモン閣下（聖飢魔II）
TOMORROW X TOGETHER
★新浜レオン
NiziU
★BE：FIRST
★氷川きよし
★本田響矢
他
（50音順）
【写真】『FNS歌謡祭』第2弾出演アーティスト＜第2夜＞ timeleszが夏に続き出演！ 本田響矢がテレビ初歌唱
メンバーが個々にドラマや舞台に出演、各局での冠番組も始動するなど各方面で怒とうの快進撃を続けるtimeleszが、夏に続き出演。さらに今年グループ初の関東レギュラー冠番組がスタートしたAぇ! group、『めざましテレビ』（毎週月曜〜金曜5時25分）の2025年テーマソングを担当しているSUPER BEAVER、2月に発売された楽曲「とくべチュ、して」がTikTokでの総再生回数20億回を記録するなど、大バズリ中の＝LOVEの出演も決定。
また、恒例企画の“アーティスト同士の一夜限りのコラボレーション”に豪華アーティストが参加決定。柴咲コウが自身出演のドラマ『オレンジデイズ』（2004年4月期／TBS系）の主題歌であるMr.Childrenの「Sign」を京本大我（SixTONES）とコラボ。ASKAが「はじまりはいつも雨」を花村想太（Da‐iCE）とパフォーマンス。
地球デビュー40周年のデーモン閣下（聖飢魔II）が氷川きよしとglobeの「DEPARTURES」を、さらに、近藤真彦がヒット曲「ギンギラギンにさりげなく」を宮野真守と、「ハイティーン・ブギ」を大野雄大（Da‐iCE）とコラボメドレーで届ける。
BE：FIRSTは、4月期に放送されたドラマ『波うららかに、めおと日和』の主題歌として書き下ろしたラブソング『夢中』を、同作に出演した俳優・本田響矢とコラボレーションで披露。本田はテレビ初歌唱となる。
7月に劇場公開され興行収入375億円を突破した大ヒット上映中の映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』。今もなお国内外から愛される映画の主題歌「残酷な夜に輝け」を、LiSAが熱唱する。
そして、4月に放送したドラマ『続・続・最後から二番目の恋』の主題歌「mimosa」を担当した浜崎あゆみが登場。日本を離れアジアを駆け巡る“あゆ”が本番組だけのスペシャルパフォーマンスを披露する。
このほか、WEST.、ガチャピン・ムック、Kis‐My‐Ft2、工藤静香、THE ALFEE、DISH／／、中川晃教、新浜レオン（50音順）らが、一夜限りの音楽の祭典を盛り上げる。
『2025 FNS歌謡祭』は、フジテレビ系にて第1夜12月3日、第2夜12月10日各日18時30分放送。
出演アーティストは以下の通り。
『2025 FNS歌謡祭』【出演アーティスト】
＜第1夜＞※★は追加アーティスト
★ASKA
生田絵梨花
★＝LOVE
★Aぇ! group
★ガチャピン・ムック
★Kis‐My‐Ft2
CUTIE STREET
★工藤静香
★近藤真彦
THE RAMPAGE
★THE ALFEE
Snow Man
Da‐iCE
超ときめき宣伝部
TWS
DOMOTO
徳永英明
TREASURE
★中川晃教
Number_i
乃木坂46
HANA
★浜崎あゆみ
Perfume
パペットスンスン
平手友梨奈
FRUITS ZIPPER
Hey！ Say！ JUMP
★宮野真守
★LiSA
★RIP SLYME
＜第2夜＞
IMP.
aiko
ILLIT
★WEST.
CANDY TUNE
King ＆ Prince
櫻坂46
JO1
★柴咲コウ feat. LITTLE （KICK THE CAN CREW）
★SUPER BEAVER
Superfly
SixTONES
★timelesz
★DISH／／
★デーモン閣下（聖飢魔II）
TOMORROW X TOGETHER
★新浜レオン
NiziU
★BE：FIRST
★氷川きよし
★本田響矢
他
（50音順）